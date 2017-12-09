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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Борнмут
Кристал Пэлас - Борнмут: обзор матча 09 декабря 2017
Кристал Пэлас
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
41'
Л. Миливойевич (П)
44'
С. Данн
10'
Д. Дефо
45+3'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Борнмут
Желтая карточка
К. Бентеке
82'
Желтая карточка
Д. МакАртур
79'
Желтая карточка
В. Заа
71'
71'
Желтая карточка
Л. Кук
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Д. Дефо
Пас отдал
Л. Кук
ГОЛ! 2:1!
С. Данн
Пас отдал
Й. Кабай
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Миливойевич
41'
40'
Желтая карточка
А. Бегович
Желтая карточка
Л. Миливойевич
34'
Желтая карточка
Д. Томкинс
30'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Э. Сурман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
3-4-2-1
1
Сперони
5
Томкинс
12
Сахо
27
Фосу-Менса
27
Шлупп
29
Кабай
19
Миливойевич
20
Лофтус-Чик
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-2-2-2
31
Бегович
15
Аке
27
Кук
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
16
Сурман
10
Кук
19
Станислас
10
Фрейзер
9
Дефо
7
Кинг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Борнмут
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Кристал Пэлас - Борнмут
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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