«Лион» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.85

04 октября 2025 10:52
Лион - Тулуза
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Лиона»
Сделать ставку

5 октября на «Групама Стэдиум» в Лионе состоится матч седьмого тура французской Лиги 1, где хозяева примут «Тулузу». Команды подходят к встрече с разным настроением: «Лион» постепенно набирает форму, тогда как «Тулуза» продолжает терять очки и не может стабилизировать игру в обороне.

«Лион»

Коллектив Фабио Гроссо уверенно вошeл в сезон. После шести туров у команды 15 очков и второе место в таблице. «Лион» выиграл четыре матча подряд, включая гостевую победу над «Лиллем» (1:0) и успех в Лиге Европы против «Ред Булла» (2:0). Команда демонстрирует сбалансированный футбол: надeжная оборона сочетается с рациональной реализацией моментов.

В последних пяти встречах «Лион» забил шесть голов и пропустил лишь три, причeм в четырeх матчах команда сохраняла ворота в неприкосновенности. Таннер Тессманн, набравший отличную форму, уверенно ведeт атакующие действия через центр, а крайние полузащитники активно подключаются в завершение атак. На своeм поле «Лион» действует уверенно и стабильно набирает очки.

«Тулуза»

«Тулуза» идeт на 11-м месте с семью очками и не может выиграть уже четыре тура подряд. Команда часто показывает боевой настрой, но при этом теряет концентрацию в обороне. В последнем туре подопечные Карлеса Мартинеса сыграли 2:2 с «Нантом», хотя дважды вели в счeте.

Главная проблема гостей – нестабильность. При восьми забитых мячах за последние пять игр они пропустили одиннадцать, то есть в среднем более двух за матч. При этом в атаке выделяется Франк Магри, на счету которого уже три гола. Однако игра на выезде остаeтся слабым звеном – «Тулуза» проиграла три последних гостевых матча.

Факты о командах

«Лион»

  • Победы в 4 последних матчах
  • Не пропускает в 4 матчах подряд
  • Средние показатели: 1.2 забито, 0.6 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 11 матчах подряд

«Тулуза»

  • Не выигрывает 4 матча подряд
  • Средние показатели: 1.6 забито, 2.2 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 7 из 9 последних встреч

Личные встречи
62% (21)
21% (7)
18% (6)
66
Забитых мячей
35
1.94
В среднем за матч
1.03
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
1 : 2
05.10.2025
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0 : 0
18.01.2025
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
1 : 2
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
2 : 3
15.03.2024
Лион
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
3 : 0
10.12.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 31 тур
Тулуза
1 : 2
14.04.2023
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
1 : 1
07.10.2022
Тулуза
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3 : 0
26.01.2020
Тулуза
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Лион
4 : 1
18.12.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2 : 3
02.11.2019
Лион
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5 : 1
03.03.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 2
16.01.2019
Лион
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
2 : 0
01.04.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 2
20.12.2017
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
4 : 0
12.03.2017
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 2
29.10.2016
Лион
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
2 : 3
23.04.2016
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
3 : 0
23.10.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
3 : 0
11.01.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2 : 1
16.08.2014
Лион
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
0 : 0
23.04.2014
Лион
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
1 : 1
05.12.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3 : 1
14.04.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
3 : 0
25.11.2012
Лион
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
3 : 0
18.04.2012
Лион
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
3 : 2
04.12.2011
Тулуза
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2 : 0
01.05.2011
Лион
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
2 : 0
12.12.2010
Тулуза
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0 : 0
07.02.2010
Лион
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
26.09.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0 : 0
30.05.2009
Лион
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
3 : 0
10.08.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
3 : 2
12.01.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1 : 0
11.08.2007
Лион
Показать все

Прогноз на матч «Лион» – «Тулуза»

«Лион» в текущем состоянии выглядит значительно стабильнее. Команда уверенно держит структуру игры, контролирует центр поля и эффективно реализует стандарты. «Тулуза» же хоть и пытается действовать активно в атаке, но слишком часто проваливается при обороне флангов. При текущем соотношении сил хозяева выглядят фаворитами и должны брать очередные три очка. Вероятен сценарий, при котором «Лион» добьется победы с преимуществом в один-два мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лиона» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Лиона»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Тулуза Лион
Рекомендуем
18+
