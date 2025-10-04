5 октября на «Групама Стэдиум» в Лионе состоится матч седьмого тура французской Лиги 1, где хозяева примут «Тулузу». Команды подходят к встрече с разным настроением: «Лион» постепенно набирает форму, тогда как «Тулуза» продолжает терять очки и не может стабилизировать игру в обороне.

«Лион»

Коллектив Фабио Гроссо уверенно вошeл в сезон. После шести туров у команды 15 очков и второе место в таблице. «Лион» выиграл четыре матча подряд, включая гостевую победу над «Лиллем» (1:0) и успех в Лиге Европы против «Ред Булла» (2:0). Команда демонстрирует сбалансированный футбол: надeжная оборона сочетается с рациональной реализацией моментов.

В последних пяти встречах «Лион» забил шесть голов и пропустил лишь три, причeм в четырeх матчах команда сохраняла ворота в неприкосновенности. Таннер Тессманн, набравший отличную форму, уверенно ведeт атакующие действия через центр, а крайние полузащитники активно подключаются в завершение атак. На своeм поле «Лион» действует уверенно и стабильно набирает очки.

«Тулуза»

«Тулуза» идeт на 11-м месте с семью очками и не может выиграть уже четыре тура подряд. Команда часто показывает боевой настрой, но при этом теряет концентрацию в обороне. В последнем туре подопечные Карлеса Мартинеса сыграли 2:2 с «Нантом», хотя дважды вели в счeте.

Главная проблема гостей – нестабильность. При восьми забитых мячах за последние пять игр они пропустили одиннадцать, то есть в среднем более двух за матч. При этом в атаке выделяется Франк Магри, на счету которого уже три гола. Однако игра на выезде остаeтся слабым звеном – «Тулуза» проиграла три последних гостевых матча.

Факты о командах

«Лион»

Победы в 4 последних матчах

Не пропускает в 4 матчах подряд

Средние показатели: 1.2 забито, 0.6 пропущено за 5 игр

Забивает в 11 матчах подряд

«Тулуза»

Не выигрывает 4 матча подряд

Средние показатели: 1.6 забито, 2.2 пропущено за 5 игр

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 7 из 9 последних встреч

Прогноз на матч «Лион» – «Тулуза»

«Лион» в текущем состоянии выглядит значительно стабильнее. Команда уверенно держит структуру игры, контролирует центр поля и эффективно реализует стандарты. «Тулуза» же хоть и пытается действовать активно в атаке, но слишком часто проваливается при обороне флангов. При текущем соотношении сил хозяева выглядят фаворитами и должны брать очередные три очка. Вероятен сценарий, при котором «Лион» добьется победы с преимуществом в один-два мяча.

