26 сентября на стадионе «Ля Мено» пройдeт матч 6-го тура Лиги 1, где «Страсбур» примет «Марсель». Оба клуба находятся в числе команд верхней части таблицы и демонстрируют результативный футбол, что делает предстоящую встречу особенно интересной.

«Страсбур»

Команда удачно стартовала в сезоне и с 12 очками занимает 4-е место. Победа над «Парижем» (3:2) показала характер и способность переламывать игру даже против сильного соперника. В пяти последних матчах «Страсбур» отличился 10 раз, а средний показатель результативности составил 2.00 гола за встречу. Вместе с тем оборона не всегда справляется – 7 пропущенных голов за тот же период. Однако стоит отметить стабильность: в девяти матчах подряд клуб обязательно забивает. Эмега остаeтся ключевой фигурой атаки, уже набрав 4 гола в семи играх.

«Марсель»

Клуб из Прованса пока идeт чуть ниже, занимая 6-е место с 9 очками. Последняя победа над ПСЖ (1:0) придала уверенности, а до этого команда крупно обыграла «Лорьян» (4:0). В пяти последних матчах «Марсель» забил 11 голов, что даeт средний показатель 2.20 за игру. При этом оборона смотрится надeжнее, чем у соперника: всего 5 пропущенных голов за пять встреч. Но проблемой остаются выезды – в трeх последних гостевых матчах Лиги 1 «Марсель» проигрывал, и именно этот фактор может осложнить задачу.

Факты о командах

«Страсбур»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 2.00 забитого и 1.40 пропущенного за 5 игр

Забивает в 9 матчах подряд

Эмега – лучший бомбардир с 4 голами

«Марсель»

Пропускает в среднем 1.00 за матч

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 2.20 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр

Три поражения подряд на выезде в Лиге 1

Прогноз на матч «Страсбур» – «Марсель»

Встреча обещает стать равной и богатой на моменты. «Страсбур» будет играть на домашнем поле, где выступает уверенно, однако у «Марселя» больше индивидуального класса в атаке. С учeтом нестабильности обороны обеих команд велика вероятность результативного сценария. При этом хозяева способны отобрать очки у соперника благодаря агрессивной игре впереди. Наиболее вероятный исход – обмен голами и минимум два-три взятия ворот.

Рекомендованные ставки