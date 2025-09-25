Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Страсбур» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

25 сентября 2025 11:01
Страсбур - Марсель
26 сент. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

26 сентября на стадионе «Ля Мено» пройдeт матч 6-го тура Лиги 1, где «Страсбур» примет «Марсель». Оба клуба находятся в числе команд верхней части таблицы и демонстрируют результативный футбол, что делает предстоящую встречу особенно интересной.

«Страсбур»

Команда удачно стартовала в сезоне и с 12 очками занимает 4-е место. Победа над «Парижем» (3:2) показала характер и способность переламывать игру даже против сильного соперника. В пяти последних матчах «Страсбур» отличился 10 раз, а средний показатель результативности составил 2.00 гола за встречу. Вместе с тем оборона не всегда справляется – 7 пропущенных голов за тот же период. Однако стоит отметить стабильность: в девяти матчах подряд клуб обязательно забивает. Эмега остаeтся ключевой фигурой атаки, уже набрав 4 гола в семи играх.

«Марсель»

Клуб из Прованса пока идeт чуть ниже, занимая 6-е место с 9 очками. Последняя победа над ПСЖ (1:0) придала уверенности, а до этого команда крупно обыграла «Лорьян» (4:0). В пяти последних матчах «Марсель» забил 11 голов, что даeт средний показатель 2.20 за игру. При этом оборона смотрится надeжнее, чем у соперника: всего 5 пропущенных голов за пять встреч. Но проблемой остаются выезды – в трeх последних гостевых матчах Лиги 1 «Марсель» проигрывал, и именно этот фактор может осложнить задачу.

Факты о командах

«Страсбур»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забитого и 1.40 пропущенного за 5 игр
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Эмега – лучший бомбардир с 4 голами

«Марсель»

  • Пропускает в среднем 1.00 за матч
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр
  • Три поражения подряд на выезде в Лиге 1

Личные встречи
5% (1)
53% (10)
42% (8)
20
Забитых мячей
34
1.05
В среднем за матч
1.79
1:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 1
19.01.2025
Страсбур
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
1 : 0
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 1
12.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
1 : 1
25.11.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
2 : 2
12.03.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 2
29.10.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 0
21.05.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
0 : 2
12.12.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1 : 1
30.04.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0 : 1
06.11.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/8 финала
Марсель
3 : 1
29.01.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
2 : 0
20.10.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
1 : 1
03.05.2019
Марсель
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Марсель
1 : 1
19.12.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
3 : 2
26.09.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 0
16.01.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
3 : 3
15.10.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 3
17.05.2008
Страсбур
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
0 : 0
04.08.2007
Марсель
Показать все

Прогноз на матч «Страсбур» – «Марсель»

Встреча обещает стать равной и богатой на моменты. «Страсбур» будет играть на домашнем поле, где выступает уверенно, однако у «Марселя» больше индивидуального класса в атаке. С учeтом нестабильности обороны обеих команд велика вероятность результативного сценария. При этом хозяева способны отобрать очки у соперника благодаря агрессивной игре впереди. Наиболее вероятный исход – обмен голами и минимум два-три взятия ворот.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Марсель Страсбур
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 