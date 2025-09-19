20 сентября на стадионе «Крэйвен Коттэдж» состоится матч пятого тура английской Премьер-лиги, где «Фулхэм» примет «Брентфорд». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока не могут похвастаться стабильностью, однако в их играх регулярно хватает борьбы и напряжения.

«Фулхэм»

Лондонский коллектив после четырeх туров набрал 5 очков и занимает 11 место в таблице. Победа над «Лидсом» 1:0 немного улучшила настроение болельщиков, но общая картина остаeтся неоднозначной. Команда в последних пяти матчах забила всего 5 мячей, пропустив 4. Позитивным фактором является уверенность в обороне – меньше гола в среднем за игру. «Фулхэм» в семи из девяти последних встреч отличался голами, что подтверждает его способность находить моменты даже в матчах против более сильных соперников.

«Брентфорд»

Команда после четырeх туров набрала 4 очка и располагается на 12 позиции. Ничья с «Челси» 2:2 показала, что у «Брентфорда» сохраняется атакующий потенциал, однако проблемы в обороне не исчезли. Коллектив забивает в 11 матчах Премьер-лиги подряд, но и пропускает стабильно – 5 голов в пяти последних встречах. В атаке действует ярко и результативно, в среднем 1.4 мяча за игру, что делает его опасным соперником для любой обороны.

Факты о командах

«Фулхэм»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 7 из 9 последних встреч

В последних 5 играх: 1.00 забито и 0.80 пропущено в среднем за матч

Победа над «Лидсом» 1:0 в прошлом туре

«Брентфорд»

Забивает в 16 последних матчах подряд

В последних 5 играх: 1.40 забито и 1.00 пропущено в среднем

Пропускает в 3 последних встречах

Ничья с «Челси» 2:2 в прошлом туре

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Брентфорд»

С учeтом статистики обеих команд можно ожидать открытой игры. «Фулхэм» хорошо действует дома и редко уходит без забитого гола, при этом оборона остаeтся относительно надeжной. «Брентфорд» показывает агрессивный футбол, но уязвим в защите. Вероятно, зрителей ждeт напряжeнная встреча с голами с обеих сторон и высокой вероятностью ничейного исхода.

Рекомендованные ставки