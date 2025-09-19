Введите ваш ник на сайте
«Фулхэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

19 сентября 2025 8:36
Фулхэм - Брентфорд
20 сент. 2025, суббота 22:00 | Англия. Премьер-лига, 5 тур
20 сентября на стадионе «Крэйвен Коттэдж» состоится матч пятого тура английской Премьер-лиги, где «Фулхэм» примет «Брентфорд». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока не могут похвастаться стабильностью, однако в их играх регулярно хватает борьбы и напряжения.

«Фулхэм»

Лондонский коллектив после четырeх туров набрал 5 очков и занимает 11 место в таблице. Победа над «Лидсом» 1:0 немного улучшила настроение болельщиков, но общая картина остаeтся неоднозначной. Команда в последних пяти матчах забила всего 5 мячей, пропустив 4. Позитивным фактором является уверенность в обороне – меньше гола в среднем за игру. «Фулхэм» в семи из девяти последних встреч отличался голами, что подтверждает его способность находить моменты даже в матчах против более сильных соперников.

«Брентфорд»

Команда после четырeх туров набрала 4 очка и располагается на 12 позиции. Ничья с «Челси» 2:2 показала, что у «Брентфорда» сохраняется атакующий потенциал, однако проблемы в обороне не исчезли. Коллектив забивает в 11 матчах Премьер-лиги подряд, но и пропускает стабильно – 5 голов в пяти последних встречах. В атаке действует ярко и результативно, в среднем 1.4 мяча за игру, что делает его опасным соперником для любой обороны.

Факты о командах

«Фулхэм»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних встреч
  • В последних 5 играх: 1.00 забито и 0.80 пропущено в среднем за матч
  • Победа над «Лидсом» 1:0 в прошлом туре

«Брентфорд»

  • Забивает в 16 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.40 забито и 1.00 пропущено в среднем
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • Ничья с «Челси» 2:2 в прошлом туре

Личные встречи
32% (6)
21% (4)
47% (9)
22
Забитых мячей
34
1.16
В среднем за матч
1.79
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брентфорд
2 : 3
18.05.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
2 : 1
04.11.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брентфорд
0 : 0
04.05.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Фулхэм
0 : 3
19.08.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брентфорд
3 : 2
06.03.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
3 : 2
20.08.2022
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брентфорд
3 : 0
01.10.2020
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, Финал
Брентфорд
1 : 2
04.08.2020
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Фулхэм
0 : 2
20.06.2020
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брентфорд
1 : 0
14.12.2019
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Фулхэм
1 : 1
14.04.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Брентфорд
3 : 1
02.12.2017
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Фулхэм
1 : 1
29.04.2017
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
0 : 2
04.11.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Брентфорд
3 : 0
30.04.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Фулхэм
2 : 2
12.12.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 40 тур
Фулхэм
1 : 4
03.04.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 18 тур
Брентфорд
2 : 1
21.11.2014
Фулхэм
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
Брентфорд
0 : 1
26.08.2014
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Брентфорд»

С учeтом статистики обеих команд можно ожидать открытой игры. «Фулхэм» хорошо действует дома и редко уходит без забитого гола, при этом оборона остаeтся относительно надeжной. «Брентфорд» показывает агрессивный футбол, но уязвим в защите. Вероятно, зрителей ждeт напряжeнная встреча с голами с обеих сторон и высокой вероятностью ничейного исхода.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фулхэма» с форой (0) – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Ничья в матче – коэффициент 3.30

Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Брентфорд Фулхэм
