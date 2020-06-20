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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Брентфорд
Фулхэм - Брентфорд: обзор матча 20 июня 2020
Фулхэм
20.06.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
88'
С. Бенрахма
90+1'
Э. Маркондес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Брентфорд
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Маркондес
Пас отдал
С. Бенрахма
90'
Желтая карточка
Э. Маркондес
Желтая карточка
Г. Артер
90'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Б. Рид
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
Э. Маркондес
85'
Замена
Х. Валенсия
️️️️
Д. Да Силва
Замена
Г. Артер
️️️️
Х. Рид
80'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Н. Кебану
72'
70'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Т. Фосу
70'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Йенсен
37'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
6
Гектор
3
Рим
3
Одои
10
Кэрни
6
Рид
92
Кебану
14
Рид
93
Кноккарт
9
Митрович
4-3-1-2
1
Райя
3
Дальсгаард
18
Янссон
2
Пайннок
3
Генри
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
24
Фосу
10
Бенрахма
11
Уоткинс
6
Рид
31
Артер
31
Артер
6
Рид
14
Рид
10
Йохансен
10
Йохансен
14
Рид
92
Кебану
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
92
Кебану
10
Да Силва
16
Валенсия
16
Валенсия
10
Да Силва
24
Фосу
26
Баптист
26
Баптист
24
Фосу
8
Йенсен
10
Маркондес
10
Маркондес
8
Йенсен
Остались в запасе
Фулхэм
Брентфорд
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Фулхэм - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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