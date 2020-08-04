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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Фулхэм
Брентфорд - Фулхэм: обзор матча 04 августа 2020
Брентфорд
04.08.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, Финал
1 : 2
Завершен
Фулхэм
120+4'
Х. Дальсгаард
105'
Д. Брайан
117'
Д. Брайан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Фулхэм
120'
+4
Желтая карточка
М. Родак
ГОЛ! 1:2!
Х. Дальсгаард
120'
+4
120'
+2
Желтая карточка
И. Кавалейру
117'
ГОЛ! 0:2!
Д. Брайан
Пас отдал
А. Митрович
110'
Замена
С. Кристи
️️️️
Д. Одои
110'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Д. Онома
Замена
Т. Фосу
️️️️
Р. Генри
106'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
М. Йенсен
105'
+1
105'
+1
Замена
И. Кавалейру
️️️️
А. Камара
105'
ГОЛ! 0:1!
Д. Брайан
104'
Желтая карточка
А. Митрович
Желтая карточка
К. Нергор
103'
102'
Желтая карточка
А. Кноккарт
98'
Желтая карточка
М. Гектор
90'
+1
Замена
А. Митрович
️️️️
Б. Рид
Желтая карточка
М. Йенсен
88'
Замена
С. Каньос
️️️️
Д. Да Силва
83'
81'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Н. Кебану
67'
Желтая карточка
Т. Кэрни
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Б. Мбемо
61'
29'
Желтая карточка
Х. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Ян Замбурек
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-3-1-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
3
Дальсгаард
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
4-2-3-1
1
Родак
3
Одои
6
Гектор
3
Рим
23
Брайан
10
Кэрни
6
Рид
14
Рид
17
Онома
92
Кебану
33
Камара
3
Генри
24
Фосу
24
Фосу
3
Генри
10
Да Силва
7
Каньос
7
Каньос
10
Да Силва
19
Мбемо
10
Маркондес
10
Маркондес
19
Мбемо
8
Йенсен
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
8
Йенсен
92
Кебану
93
Кноккарт
93
Кноккарт
92
Кебану
3
Одои
29
Кристи
29
Кристи
3
Одои
17
Онома
23
Ле Марша
23
Ле Марша
17
Онома
33
Камара
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
33
Камара
14
Рид
9
Митрович
9
Митрович
14
Рид
Остались в запасе
Брентфорд
Фулхэм
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брентфорд - Фулхэм
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
1 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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