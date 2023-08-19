Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Брентфорд
Фулхэм - Брентфорд: обзор матча 19 августа 2023
Фулхэм
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Брентфорд
44'
Й. Висса
66'
Б. Мбемо (П)
90+3'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Брентфорд
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Б. Мбемо
Пас отдал
К. Айер
89'
Замена
К. Айер
️️️️
Д. Да Силва
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Хименес
87'
Замена
Р. Муньис
️️️️
К. Тете
86'
Желтая карточка
Ж. Палинья
85'
79'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Й. Висса
79'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
К. Нергор
79'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Хики
71'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
К. Шаде
Замена
К. Бейсси
️️️️
Х. Рид
68'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Б. Рид
68'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Перейра
68'
Вторая желтая
Т. Рим
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Мбемо
Желтая карточка
Х. Рид
65'
62'
Желтая карточка
Р. Генри
Желтая карточка
Т. Рим
45'
+3
44'
ГОЛ! 0:1!
Й. Висса
41'
Желтая карточка
А. Хики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
4-2-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
2
Тете
6
Рид
23
Лукич
8
Перейра
14
Рид
10
Уилсон
9
Хименес
4-1-2-3
1
Флеккен
3
Генри
22
Коллинс
2
Пайннок
2
Хики
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
7
Шаде
9
Висса
6
Рид
3
Бейсси
3
Бейсси
6
Рид
14
Рид
36
Палинья
36
Палинья
14
Рид
8
Перейра
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Перейра
9
Хименес
24
Траоре
24
Траоре
9
Хименес
2
Тете
9
Муньис
9
Муньис
2
Тете
Да Силва
20
Айер
20
Айер
Да Силва
2
Хики
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Хики
9
Висса
10
Да Силва
10
Да Силва
9
Висса
23
Нергор
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Нергор
7
Шаде
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
Остались в запасе
Фулхэм
Брентфорд
1
Марек Родак
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Фулхэм - Брентфорд
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Новости команд
Все
Фулхэм
Брентфорд
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+