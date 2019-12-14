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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Фулхэм
Брентфорд - Фулхэм: обзор матча 14 декабря 2019
Брентфорд
14.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Фулхэм
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
65'
12'
Желтая карточка
Д. Брайан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-2-2
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
18
Янссон
3
Дальсгаард
8
Йенсен
15
Мокоджо
11
Уоткинс
10
Бенрахма
4-2-2-2
1
Родак
29
Кристи
26
Моусон
3
Рим
23
Брайан
10
Кэрни
10
Йохансен
17
Онома
92
Кебану
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
Остались в запасе
Брентфорд
Фулхэм
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брентфорд - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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