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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Фулхэм
Брентфорд - Фулхэм: обзор матча 04 мая 2024
Брентфорд
04.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Фулхэм
90'
+3
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Ивоби
89'
Желтая карточка
К. Бейсси
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Дамсгор
82'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
К. Нергор
82'
75'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
С. Лукич
75'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
С. Регилон
67'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
66'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Льюис-Поттер
66'
64'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Муньис
64'
Замена
А. Траоре
️️️️
Виллиан
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
3
Регилон
22
Коллинс
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
23
Нергор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
19
Мбемо
17
Тони
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
6
Диоп
33
Робинсон
36
Палинья
23
Лукич
10
Виллиан
8
Перейра
17
Ивоби
9
Муньис
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
23
Нергор
16
Ониика
16
Ониика
23
Нергор
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
9
Висса
9
Висса
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
7
Шаде
7
Шаде
24
Дамсгор
23
Лукич
10
Кэрни
10
Кэрни
23
Лукич
8
Перейра
14
Рид
14
Рид
8
Перейра
17
Ивоби
10
Уилсон
10
Уилсон
17
Ивоби
10
Виллиан
24
Траоре
24
Траоре
10
Виллиан
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
Остались в запасе
Брентфорд
Фулхэм
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
27
Армандо Броя
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брентфорд - Фулхэм
1
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
3
6
Офсайды
1
0
Количество передач
492
410
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.09
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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