Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Брентфорд
Фулхэм - Брентфорд: обзор матча 04 ноября 2024
Фулхэм
04.11.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
90+2'
Х. Уилсон
90+7'
Х. Уилсон
24'
В. Янельт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Брентфорд
Желтая карточка
Р. Муньис
90'
+8
Желтая карточка
Х. Уилсон
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Э. Робинсон
90'
+7
90'
+3
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 1:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
А. Траоре
90'
+2
87'
Замена
Б. Ми
️️️️
Б. Мбемо
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Э. Смит-Роу
82'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Р. Нелсон
82'
73'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Льюис-Поттер
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
73'
Замена
Т. Кастань
️️️️
К. Тете
73'
72'
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
72'
Замена
М. Йенсен
️️️️
М. Дамсгор
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Перейра
65'
57'
Желтая карточка
М. Расмуссен
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Янельт
Пас отдал
К. Нергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
2
Андерсен
2
Тете
16
Берге
17
Ивоби
32
Смит-Роу
17
Нелсон
9
Хименес
8
Перейра
4-1-1-3-1
1
Флеккен
2
Расмуссен
2
Пайннок
4
ван ден Берг
22
Коллинс
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
9
Висса
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
32
Смит-Роу
10
Кэрни
10
Кэрни
32
Смит-Роу
17
Нелсон
10
Уилсон
10
Уилсон
17
Нелсон
8
Перейра
24
Траоре
24
Траоре
8
Перейра
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
19
Мбемо
15
Ми
15
Ми
19
Мбемо
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
14
Карвалью
14
Карвалью
23
Льюис-Поттер
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
Остались в запасе
Фулхэм
Брентфорд
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Фулхэм - Брентфорд
2
1
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
3
10
Офсайды
2
0
Количество передач
635
317
Сейвы
1
10
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.59
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Брентфорд
«Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
15:50
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
Вчера, 19:57
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:55
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:26
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
«Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
15:50
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:26
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
Вчера, 19:57
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:55
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+