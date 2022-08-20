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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Брентфорд
Фулхэм - Брентфорд: обзор матча 20 августа 2022
Фулхэм
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Брентфорд
1'
Б. Рид
20'
Ж. Палинья
90'
А. Митрович
44'
К. Нергор
71'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Брентфорд
Замена
Ш. Даффи
️️️️
А. Митрович
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
А. Митрович
Пас отдал
К. Мбабу
90'
83'
Замена
С. Годдос
️️️️
Й. Висса
80'
Желтая карточка
Б. Ми
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Д. Стэнсфилд
77'
Замена
К. Мбабу
️️️️
К. Тете
77'
74'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Д. Да Силва
71'
ГОЛ! 2:2!
А. Тони
Пас отдал
Й. Висса
60'
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Йенсен
60'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
А. Хики
56'
Желтая карточка
Д. Да Силва
44'
ГОЛ! 2:1!
К. Нергор
Пас отдал
М. Йенсен
Желтая карточка
К. Тете
31'
Желтая карточка
Ж. Палинья
29'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Палинья
Пас отдал
А. Перейра
20'
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
12
Терри Абладе
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
6
Палинья
6
Рид
8
Перейра
14
Рид
9
Митрович
28
Стэнсфилд
4-3-2-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
15
Ми
2
Хики
10
Да Силва
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
9
Висса
17
Тони
9
Митрович
25
Даффи
25
Даффи
9
Митрович
2
Тете
43
Мбабу
43
Мбабу
2
Тете
28
Стэнсфилд
10
Кэрни
10
Кэрни
28
Стэнсфилд
8
Йенсен
27
Янельт
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
26
Баптист
26
Баптист
10
Да Силва
9
Висса
7
Годдос
7
Годдос
9
Висса
2
Хики
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
2
Хики
Остались в запасе
Фулхэм
Брентфорд
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
12
Терри Абладе
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
12
Терри Абладе
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Фулхэм - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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