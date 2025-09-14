15 сентября в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» состоится матч 10-го тура Первой лиги, в котором хозяева примут «Енисей». Обе команды находятся в нижней части таблицы и решают задачи по стабилизации результатов, поэтому встреча обещает быть упорной.

«Нефтехимик»

Хозяева пока не могут выйти из кризиса. Команда провела 9 матчей, набрав всего 8 очков, и располагается в зоне риска. Главная проблема – оборона: в последних 5 играх «Нефтехимик» пропустил 11 голов. При этом есть определeнный прогресс в атаке: команда забивает в трeх матчах подряд, а Давид Кокоев стал заметным лидером нападения, оформив 2 мяча за сезон. Серия без побед в лиге достигла уже 9 игр, что серьeзно давит психологически. Несмотря на домашний фактор, коллективу предстоит серьeзное испытание против более стабильного соперника.

«Енисей»

Гости выглядят надeжнее. После 9 туров у «Енисея» 9 очков и 13-е место в таблице. Команда сумела выправить ситуацию и не проигрывает три матча подряд, хотя последняя встреча с «Родиной» закончилась поражением 0:2. Сильной стороной «Енисея» остаeтся дисциплинированная оборона: всего 4 пропущенных гола в последних 5 матчах. В атаке выделяется Ростислав Огиенко, забивший дважды за 5 игр. Однако результативность команды пока скромная – 5 голов в пяти встречах. При этом «Енисей» показывает умение действовать прагматично, что нередко приносит очки в равных матчах.

Факты о командах

«Нефтехимик»

Серия без побед в Первой лиге – 9 матчей

В последних 5 играх: 4 забитых и 11 пропущенных голов

Средний показатель – 0.80 гола за игру в атаке

Пропускает в 5 матчах подряд

«Енисей»

9 очков после 9 туров, 13-е место

Серия из 3 матчей без поражений в лиге

Средний показатель – 1.00 забитого и 0.80 пропущенного за игру (последние 5 игр)

Забивает в 4 из 5 последних встреч

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Енисей»

Обе команды находятся в поиске стабильности, но гости подходят к матчу в более организованном состоянии. «Нефтехимик» продолжает испытывать проблемы в обороне, что увеличивает шансы соперника на успех. «Енисей» чаще действует прагматично, и его крепкая защита способна сдержать натиск хозяев. Вероятнее всего, встреча получится малорезультативной, но с преимуществом гостей, которые выглядят надeжнее и стабильнее.

