«Нефтехимик» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 2.25

14 сентября 2025 9:39
Нефтехимик - Енисей
15 сент. 2025, понедельник 18:30 | Россия. PARI Первая лига, 10 тур
2.25
Победа «Енисея»
15 сентября в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» состоится матч 10-го тура Первой лиги, в котором хозяева примут «Енисей». Обе команды находятся в нижней части таблицы и решают задачи по стабилизации результатов, поэтому встреча обещает быть упорной.

«Нефтехимик»

Хозяева пока не могут выйти из кризиса. Команда провела 9 матчей, набрав всего 8 очков, и располагается в зоне риска. Главная проблема – оборона: в последних 5 играх «Нефтехимик» пропустил 11 голов. При этом есть определeнный прогресс в атаке: команда забивает в трeх матчах подряд, а Давид Кокоев стал заметным лидером нападения, оформив 2 мяча за сезон. Серия без побед в лиге достигла уже 9 игр, что серьeзно давит психологически. Несмотря на домашний фактор, коллективу предстоит серьeзное испытание против более стабильного соперника.

«Енисей»

Гости выглядят надeжнее. После 9 туров у «Енисея» 9 очков и 13-е место в таблице. Команда сумела выправить ситуацию и не проигрывает три матча подряд, хотя последняя встреча с «Родиной» закончилась поражением 0:2. Сильной стороной «Енисея» остаeтся дисциплинированная оборона: всего 4 пропущенных гола в последних 5 матчах. В атаке выделяется Ростислав Огиенко, забивший дважды за 5 игр. Однако результативность команды пока скромная – 5 голов в пяти встречах. При этом «Енисей» показывает умение действовать прагматично, что нередко приносит очки в равных матчах.

Факты о командах

«Нефтехимик»

  • Серия без побед в Первой лиге – 9 матчей
  • В последних 5 играх: 4 забитых и 11 пропущенных голов
  • Средний показатель – 0.80 гола за игру в атаке
  • Пропускает в 5 матчах подряд

«Енисей»

  • 9 очков после 9 туров, 13-е место
  • Серия из 3 матчей без поражений в лиге
  • Средний показатель – 1.00 забитого и 0.80 пропущенного за игру (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 из 5 последних встреч

Личные встречи
28% (5)
28% (5)
44% (8)
17
Забитых мячей
23
0.94
В среднем за матч
1.28
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 25 тур
Енисей
2 : 0
22.03.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
08.09.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 31 тур
Нефтехимик
0 : 0
04.05.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 5 тур
Енисей
2 : 0
13.08.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 32 тур
Енисей
2 : 2
20.05.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
1 : 1
29.10.2022
Енисей
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
2 : 0
16.04.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 15 тур
Нефтехимик
2 : 3
03.10.2021
Енисей
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1 : 0
21.11.2020
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 3 тур
Нефтехимик
2 : 0
12.08.2020
Енисей
Россия. ФНЛ, 25 тур
Нефтехимик
1 : 0
23.11.2019
Енисей
Россия. ФНЛ, 7 тур
Енисей
2 : 2
10.08.2019
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 38 тур
Нефтехимик
0 : 2
20.05.2017
Енисей
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 1
11.07.2016
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 32 тур
Нефтехимик
3 : 2
14.04.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
1 : 0
16.09.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
2 : 2
19.05.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 0
22.10.2012
Енисей
Показать все

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Енисей»

Обе команды находятся в поиске стабильности, но гости подходят к матчу в более организованном состоянии. «Нефтехимик» продолжает испытывать проблемы в обороне, что увеличивает шансы соперника на успех. «Енисей» чаще действует прагматично, и его крепкая защита способна сдержать натиск хозяев. Вероятнее всего, встреча получится малорезультативной, но с преимуществом гостей, которые выглядят надeжнее и стабильнее.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Енисея» – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

2.25
Победа «Енисея»
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Енисей Нефтехимик
