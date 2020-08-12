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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Енисей
Нефтехимик - Енисей: обзор матча 12 августа 2020
Нефтехимик
12.08.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
4'
В. Галиулин
71'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Енисей
Замена
М. Яковлев
️️️️
Д. Кленкин
90'
+2
Замена
И. Кубышкин
️️️️
И. Петров
90'
+2
84'
Желтая карточка
В. Цховребов
Замена
И. Агапов
️️️️
П. Шадрин
81'
Желтая карточка
М. Канаев
77'
75'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
Е. Иванов
Замена
А. Юшин
️️️️
В. Галиулин
72'
ГОЛ! 2:0!
В. Галиулин
71'
Замена
М. Земсков
️️️️
М. Уридия
69'
63'
Вторая желтая
А. Зотов
61'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Саная
58'
Замена
Е. Песиков
️️️️
А. Галимов
46'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
44'
Желтая карточка
В. Кичин
Желтая карточка
И. Петров
41'
40'
Замена
А. Ломакин
️️️️
О. Ланин
29'
Желтая карточка
А. Зотов
Желтая карточка
П. Шадрин
21'
Желтая карточка
А. Лелюкаев
13'
ГОЛ! 1:0!
В. Галиулин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Федор Дворников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-1-4-1
1
Голубев
28
Семенов
12
Ширяев
37
Потапов
71
Лелюкаев
17
Канаев
21
Галиулин
10
Петров
4
Кленкин
62
Шадрин
25
Уридия
4-1-2-2-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
96
Рукас
15
Цховребов
2
Кичин
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
27
Галимов
19
Глушков
32
Саная
62
Шадрин
14
Агапов
14
Агапов
62
Шадрин
10
Петров
13
Кубышкин
13
Кубышкин
10
Петров
4
Кленкин
18
Яковлев
18
Яковлев
4
Кленкин
21
Галиулин
7
Юшин
7
Юшин
21
Галиулин
25
Уридия
8
Земсков
8
Земсков
25
Уридия
27
Галимов
9
Песиков
9
Песиков
27
Галимов
8
Иванов
77
Самойлов
77
Самойлов
8
Иванов
64
Ланин
90
Ломакин
90
Ломакин
64
Ланин
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
32
Саная
23
Лескано
23
Лескано
32
Саная
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
9
Артем Котик
ЦФ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
27
Тимур Сахаров
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
9
Артем Котик
ЦФ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
27
Тимур Сахаров
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Нефтехимик
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