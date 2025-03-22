Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Нефтехимик
Енисей - Нефтехимик: обзор матча 22 марта 2025
Енисей
22.03.2025, суббота, 10:00
Россия. Первая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
10'
А. Канаплин
23'
К. Ушатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Нефтехимик
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Канаплин
81'
Замена
А. Батырев
️️️️
А. Ломакин
81'
80'
Замена
Р. Денисов
️️️️
К. Морозов
72'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
К. Маляров
72'
Замена
С. Алиев
️️️️
Р. Магомедов
Замена
С. Антипин
️️️️
Е. Шамов
59'
Желтая карточка
М. Тихонов
52'
46'
Замена
К. Шильцов
️️️️
М. Лайкин
45'
Желтая карточка
Н. Абдоков
Желтая карточка
А. Канаплин
28'
ГОЛ! 2:0!
К. Ушатов
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Канаплин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
3
Цесь
25
Эмерсон
90
Ломакин
14
Кенфак
7
Чуканов
44
Тихонов
75
Окладников
8
Канаплин
23
Ушатов
3-2-2-2-1
43
Присяжненко
7
Маляров
12
Ширяев
65
Толстопятов
5
Морозов
83
Лайкин
99
Емельянов
2
Ситдиков
99
Абдоков
7
Никитин
11
Магомедов
50
Шамов
23
Антипин
23
Антипин
50
Шамов
8
Канаплин
40
Бавин
40
Бавин
8
Канаплин
90
Ломакин
6
Батырев
6
Батырев
90
Ломакин
7
Маляров
17
Валиахметов
17
Валиахметов
7
Маляров
5
Морозов
16
Денисов
16
Денисов
5
Морозов
83
Лайкин
7
Шильцов
7
Шильцов
83
Лайкин
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
11
Александр Долгов
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
66
Никита Янович
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
11
Александр Долгов
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Нефтехимик
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 13:50
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Енисея» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:41
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
28 ноября
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Енисея» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:41
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 13:50
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
28 ноября
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+