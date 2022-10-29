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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Енисей
Нефтехимик - Енисей: обзор матча 29 октября 2022
Нефтехимик
29.10.2022, суббота, 18:30
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
90'
П. Котов
81'
Н. Глушков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Енисей
Вторая желтая
Н. Калугин
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
П. Котов
90'
85'
Замена
В. Хозин
️️️️
А. Ломакин
81'
ГОЛ! 0:1!
Н. Глушков
Желтая карточка
Д. Хубаев
78'
Желтая карточка
Н. Калугин
78'
74'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Саная
Замена
П. Котов
️️️️
М. Ситдиков
67'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
М. Барсов
64'
Замена
А. Котик
️️️️
И. Школик
63'
42'
Желтая карточка
О. Ланин
8'
Желтая карточка
В. Бардыбахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-2-3-2
96
Обухов
44
Калугин
16
Шоркин
12
Ширяев
5
Москвичев
16
Денисов
2
Хубаев
20
Школик
2
Ситдиков
25
Уридия
14
Барсов
4-1-2-1-2
23
Антипин
13
Бардыбахин
33
Феррейра
5
Стежко
33
Масловский
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
32
Саная
2
Ситдиков
17
Котов
17
Котов
2
Ситдиков
14
Барсов
22
Дворецков
22
Дворецков
14
Барсов
20
Школик
9
Котик
9
Котик
20
Школик
90
Ломакин
2
Хозин
2
Хозин
90
Ломакин
32
Саная
10
Умаев
10
Умаев
32
Саная
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
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