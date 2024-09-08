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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Енисей
Нефтехимик - Енисей: обзор матча 08 сентября 2024
Нефтехимик
08.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
84'
Д. Григорьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Енисей
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Д. Емельянов
90'
+2
90'
+2
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Ломакин
84'
ГОЛ! 0:1!
Д. Григорьев
82'
Замена
А. Батырев
️️️️
А. Мазурин
82'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Т. Шипунов
Желтая карточка
М. Ситдиков
76'
Желтая карточка
А. Кахидзе
72'
68'
Замена
Д. Григорьев
️️️️
М. Савельев
62'
Желтая карточка
Т. Рукас
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
К. Шильцов
46'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
С. Алиев
46'
Вторая желтая
Н. Толстопятов
40'
Замена
К. Морозов
️️️️
Д. Родин
33'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
22'
16'
Желтая карточка
А. Ломакин
5'
Желтая карточка
М. Ширяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
3-4-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
2
Ситдиков
6
Родин
99
Емельянов
73
Петров
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
3-1-3-3
23
Антипин
12
Ширяев
96
Рукас
33
Масловский
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
20
Шипунов
23
Ушатов
7
Шильцов
3
Сагуткин
3
Сагуткин
7
Шильцов
9
Алиев
24
Кахидзе
24
Кахидзе
9
Алиев
6
Родин
5
Морозов
5
Морозов
6
Родин
99
Емельянов
11
Магомедов
11
Магомедов
99
Емельянов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
87
Мазурин
6
Батырев
6
Батырев
87
Мазурин
9
Савельев
13
Григорьев
13
Григорьев
9
Савельев
90
Ломакин
84
Молтенинов
84
Молтенинов
90
Ломакин
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
Тихонов
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
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