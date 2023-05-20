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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Нефтехимик
Енисей - Нефтехимик: обзор матча 20 мая 2023
Енисей
20.05.2023, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Нефтехимик
56'
А. Канаплин
90+2'
Н. Глушков
38'
И. Школик
64'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Нефтехимик
Замена
А. Кахидзе
️️️️
Н. Марков
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Н. Глушков
90'
+2
Замена
К. Ушатов
️️️️
В. Кичин
88'
79'
Замена
А. Котик
️️️️
К. Базелюк
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
В. Луташев
75'
Замена
А. Окладников
️️️️
Е. Иванов
74'
67'
Замена
М. Лайкин
️️️️
И. Школик
67'
Замена
П. Котов
️️️️
В. Галиулин
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Базелюк
ГОЛ! 1:1!
А. Канаплин
56'
46'
Замена
Р. Денисов
️️️️
Д. Хубаев
46'
Замена
К. Базелюк
️️️️
М. Барсов
38'
ГОЛ! 0:1!
И. Школик
36'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
47
Иван Савицкий
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
10
Михаил Комков
ПП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-2-1-2
38
Ставер
2
Кичин
5
Стежко
33
Феррейра
13
Марков
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
36
Луташев
8
Канаплин
3-1-4-1-1
1
Голубев
21
Бердников
44
Калугин
16
Шоркин
5
Москвичев
2
Хубаев
2
Ситдиков
20
Школик
21
Галиулин
7
Джамилов
14
Барсов
36
Луташев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
36
Луташев
13
Марков
24
Кахидзе
24
Кахидзе
13
Марков
2
Кичин
23
Ушатов
23
Ушатов
2
Кичин
8
Иванов
75
Окладников
75
Окладников
8
Иванов
21
Галиулин
17
Котов
17
Котов
21
Галиулин
20
Школик
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Школик
2
Хубаев
16
Денисов
16
Денисов
2
Хубаев
Базелюк
9
Котик
9
Котик
Базелюк
14
Барсов
10
Базелюк
10
Базелюк
14
Барсов
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
47
Иван Савицкий
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
96
Игорь Обухов
ВР
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Виталий Евдокимов (Барнаул)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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