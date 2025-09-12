Введите ваш ник на сайте
«Кальяри» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.88

12 сентября 2025 10:45
Кальяри - Парма
13 сент. 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

В рамках третьего тура Серии А на стадионе «Сарденья Арена» «Кальяри» сыграет против «Пармы». Обе команды пока не могут занести старт сезона себе в актив, однако по стилю и результативности гостей можно назвать чуть более убедительными. Встреча обещает быть напряжeнной и осторожной, с низкой результативностью, но шансами на исход в пользу одной из сторон.

«Кальяри»

Команда пока не может добиться побед в этом сезоне: два тура принесли лишь одно очко. В последнем матче «Кальяри» проиграл «Наполи» со счeтом 0:1. В целом, атакующий потенциал команды выглядит ограниченно – всего 3 гола в пяти последних матчах. При этом и оборона у сардов действует достаточно сдержанно – 4 пропущенных мяча за этот же отрезок. Средний показатель забитых – 0.60, пропущенных – 0.80. Это делает команду удобной для низовых ставок, особенно против соперников, которые тоже не славятся атакующей искромeтностью.

«Парма»

«Парма» начала сезон с ничьей против «Аталанты» и поражения от «Ювентуса». Впрочем, в атаке команда смотрится живее, чем «Кальяри»: 7 голов в последних 5 матчах (1.40 в среднем). Однако и оборона дает сбои – 6 пропущенных (1.20 в среднем). В трeх турах подряд «Парма» пропускает, но и стабильно создает моменты. Несмотря на результат с «Ювентусом», команда проявляет активность на чужой половине и способна навязать борьбу даже на выезде.

Факты о командах

«Кальяри»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх – 0.60 забитых и 0.80 пропущенных голов в среднем
  • Пропускает в 4 матчах подряд

«Парма»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 матчах – 1.40 забитых и 1.20 пропущенных голов в среднем

Личные встречи
43% (10)
35% (8)
22% (5)
32
Забитых мячей
26
1.39
В среднем за матч
1.13
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 1
09.02.2025
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
2 : 3
30.09.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4 : 3
17.04.2021
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
16.12.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 2
01.02.2020
Парма
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 3
15.09.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 1
16.02.2019
Парма
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 0
22.09.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
4 : 0
04.05.2015
Парма
Италия. Кубок, 1/8 финала
Парма
2 : 1
14.01.2015
Кальяри
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 0
27.04.2014
Парма
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
0 : 0
15.12.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
08.05.2013
Парма
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
4 : 1
16.12.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
3 : 0
21.04.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
0 : 0
11.12.2011
Парма
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 1
22.05.2011
Парма
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
1 : 2
09.01.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
2 : 0
21.02.2010
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 2
27.09.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
10.02.2008
Парма
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
16.09.2007
Кальяри
Показать все

Прогноз на матч

«Кальяри» действует сдержанно, делает ставку на оборону и играет с оглядкой на результат. «Парма» демонстрирует больше динамики, но не может пока достичь стабильности. Команды примерно равны по качеству игры на старте сезона, но чуть больший атакующий потенциал гостей может стать решающим. Исход встречи, скорее всего, решит один мяч. Ставки на минимальный тотал выглядят логичными, а «Парма» имеет шансы увезти хотя бы ничью.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.88
  • «Парма» не проиграет (Х2) – коэффициент 1.76

1.88
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Парма Кальяри
18+
18+
