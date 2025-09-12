В рамках третьего тура Серии А на стадионе «Сарденья Арена» «Кальяри» сыграет против «Пармы». Обе команды пока не могут занести старт сезона себе в актив, однако по стилю и результативности гостей можно назвать чуть более убедительными. Встреча обещает быть напряжeнной и осторожной, с низкой результативностью, но шансами на исход в пользу одной из сторон.

«Кальяри»

Команда пока не может добиться побед в этом сезоне: два тура принесли лишь одно очко. В последнем матче «Кальяри» проиграл «Наполи» со счeтом 0:1. В целом, атакующий потенциал команды выглядит ограниченно – всего 3 гола в пяти последних матчах. При этом и оборона у сардов действует достаточно сдержанно – 4 пропущенных мяча за этот же отрезок. Средний показатель забитых – 0.60, пропущенных – 0.80. Это делает команду удобной для низовых ставок, особенно против соперников, которые тоже не славятся атакующей искромeтностью.

«Парма»

«Парма» начала сезон с ничьей против «Аталанты» и поражения от «Ювентуса». Впрочем, в атаке команда смотрится живее, чем «Кальяри»: 7 голов в последних 5 матчах (1.40 в среднем). Однако и оборона дает сбои – 6 пропущенных (1.20 в среднем). В трeх турах подряд «Парма» пропускает, но и стабильно создает моменты. Несмотря на результат с «Ювентусом», команда проявляет активность на чужой половине и способна навязать борьбу даже на выезде.

Факты о командах

«Кальяри»

Не может выиграть в 3 последних матчах Серии А

В последних 5 играх – 0.60 забитых и 0.80 пропущенных голов в среднем

Пропускает в 4 матчах подряд

«Парма»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 матчах – 1.40 забитых и 1.20 пропущенных голов в среднем

Прогноз на матч

«Кальяри» действует сдержанно, делает ставку на оборону и играет с оглядкой на результат. «Парма» демонстрирует больше динамики, но не может пока достичь стабильности. Команды примерно равны по качеству игры на старте сезона, но чуть больший атакующий потенциал гостей может стать решающим. Исход встречи, скорее всего, решит один мяч. Ставки на минимальный тотал выглядят логичными, а «Парма» имеет шансы увезти хотя бы ничью.

Рекомендованные ставки