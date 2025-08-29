Введите ваш ник на сайте
«Реал» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.60

29 августа 2025 11:58
Реал - Мальорка
30 авг. 2025, суббота 22:30 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
«Реал» забьет больше 1.5 голов
Сделать ставку

30 августа на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч третьего тура Ла Лиги, в котором «Реал» встретится с «Мальоркой». Хозяева подходят к игре в отличной форме, сохраняя серию побед в чемпионате и демонстрируя уверенную игру как в атаке, так и в обороне. Для «Мальорки» это будет серьезное испытание, ведь команда не знает побед уже пять туров подряд.

«Реал»

Мадридский клуб уверенно стартовал в сезоне. После минимальной победы над «Осасуной» команда одержала уверенный успех на выезде против «Реала Овьедо» (3:0). «Реал» победил в пяти последних матчах Ла Лиги подряд и не пропускает уже четыре встречи, что подтверждает надежность обороны. При этом атакующая линия стабильно результативна – 11 голов за последние пять матчей, в среднем 2.20 за игру. Серия из 16 игр с забитыми мячами подчеркивает постоянную угрозу для любых соперников.

«Мальорка»

Команда переживает непростую серию. В новом сезоне она уступила «Барселоне» (0:3), а затем сыграла вничью с «Сельтой» (1:1). В Ла Лиге у «Мальорки» уже пять игр без побед, и при этом команда часто испытывает проблемы с организацией игры в обороне. Впрочем, атака не безнадежна – 6 голов за последние пять матчей и средний показатель 1.20 за игру. С другой стороны, оборона допускает регулярные ошибки – пять пропущенных за тот же период. На выезде «Мальорке» предстоит предельно сложный тест против мощного фаворита.

Факты о командах

«Реал»

  • Побеждает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем забивает 2.20 гола за игру
  • Серия из 16 игр с голами в чемпионате

«Мальорка»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем забивает 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
  • 5 матчей без побед подряд

Личные встречи
74% (17)
13% (3)
13% (3)
55
Забитых мячей
18
2.39
В среднем за матч
0.78
6:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 36 тур
Реал
2 : 1
14.05.2025
Мальорка
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
3 : 0
09.01.2025
Мальорка
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
1 : 1
18.08.2024
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
0 : 1
13.04.2024
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
1 : 0
03.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 0
05.02.2023
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
11.09.2022
Мальорка
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
0 : 3
14.03.2022
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6 : 1
22.09.2021
Мальорка
Испания. Примера, 31 тур
Реал
2 : 0
24.06.2020
Мальорка
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
1 : 0
19.10.2019
Реал
Испания. Примера, 28 тур
Реал
5 : 2
16.03.2013
Мальорка
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
0 : 5
29.10.2012
Реал
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 1
13.05.2012
Мальорка
Испания. Примера, 19 тур
Мальорка
1 : 2
14.01.2012
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Реал
1 : 0
23.01.2011
Мальорка
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
0 : 0
29.08.2010
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 4
05.05.2010
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
10.01.2010
Мальорка
Испания. Примера, 37 тур
Реал
1 : 3
24.05.2009
Мальорка
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0 : 3
11.01.2009
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 1
05.04.2008
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
4 : 3
11.11.2007
Мальорка
Показать все

Прогноз на матч «Реал» – «Мальорка»

Форма мадридцев внушает уверенность: клуб стабильно побеждает, сохраняет сухие ворота и обладает внушительной атакующей линией. «Мальорка» же не может прервать серию неудач и вряд ли сможет справиться с хозяевами. Учитывая статистику и текущее состояние команд, наиболее вероятным исходом видится уверенная победа «Реала», причем с преимуществом минимум в два мяча.

Рекомендованные ставки

  • «Реал» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.60
  • «Мальорка» не забьет – коэффициент 1.85

1.60
«Реал» забьет больше 1.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Мальорка Реал
