30 августа на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч третьего тура Ла Лиги, в котором «Реал» встретится с «Мальоркой». Хозяева подходят к игре в отличной форме, сохраняя серию побед в чемпионате и демонстрируя уверенную игру как в атаке, так и в обороне. Для «Мальорки» это будет серьезное испытание, ведь команда не знает побед уже пять туров подряд.

«Реал»

Мадридский клуб уверенно стартовал в сезоне. После минимальной победы над «Осасуной» команда одержала уверенный успех на выезде против «Реала Овьедо» (3:0). «Реал» победил в пяти последних матчах Ла Лиги подряд и не пропускает уже четыре встречи, что подтверждает надежность обороны. При этом атакующая линия стабильно результативна – 11 голов за последние пять матчей, в среднем 2.20 за игру. Серия из 16 игр с забитыми мячами подчеркивает постоянную угрозу для любых соперников.

«Мальорка»

Команда переживает непростую серию. В новом сезоне она уступила «Барселоне» (0:3), а затем сыграла вничью с «Сельтой» (1:1). В Ла Лиге у «Мальорки» уже пять игр без побед, и при этом команда часто испытывает проблемы с организацией игры в обороне. Впрочем, атака не безнадежна – 6 голов за последние пять матчей и средний показатель 1.20 за игру. С другой стороны, оборона допускает регулярные ошибки – пять пропущенных за тот же период. На выезде «Мальорке» предстоит предельно сложный тест против мощного фаворита.

Факты о командах

«Реал»

Побеждает в 5 последних матчах Ла Лиги

Не пропускает в 4 последних матчах

В среднем забивает 2.20 гола за игру

Серия из 16 игр с голами в чемпионате

«Мальорка»

Не выигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги

В среднем забивает 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

5 матчей без побед подряд

Прогноз на матч «Реал» – «Мальорка»

Форма мадридцев внушает уверенность: клуб стабильно побеждает, сохраняет сухие ворота и обладает внушительной атакующей линией. «Мальорка» же не может прервать серию неудач и вряд ли сможет справиться с хозяевами. Учитывая статистику и текущее состояние команд, наиболее вероятным исходом видится уверенная победа «Реала», причем с преимуществом минимум в два мяча.

