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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал
Мальорка - Реал: обзор матча 14 марта 2022
Мальорка
14.03.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 3
Завершен
Реал
55'
Винисиус
76'
К. Бензема (П)
82'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Реал
Замена
К. Гренье
️️️️
И. Баба
87'
82'
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
80'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Менди
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
79'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Т. Кубо
78'
Желтая карточка
П. Маффео
76'
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Бензема
71'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
70'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
Желтая карточка
А. Раильо
69'
Замена
Абдон
️️️️
Анхель
68'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Санчес
68'
61'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Каземиро
60'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
55'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
52'
Желтая карточка
Л. Васкес
Желтая карточка
Анхель
30'
30'
Желтая карточка
Винисиус
17'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Дани Родригес
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Абдон
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
5
Оливан
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
6
Санчес
14
Баба
14
Родригес
14
Кубо
9
Анхель
19
Мурики
3-1-2-3-1
1
Куртуа
6
Начо
5
Алаба
23
Менди
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
17
Васкес
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
14
Баба
19
Гренье
19
Гренье
14
Баба
6
Санчес
8
Севилья
8
Севилья
6
Санчес
14
Кубо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Кубо
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
9
Анхель
9
Абдон
9
Абдон
9
Анхель
23
Менди
12
Марсело
12
Марсело
23
Менди
17
Васкес
14
Карвахаль
14
Карвахаль
17
Васкес
5
Каземиро
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
20
Модрич
8
Вальверде
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Мальорка
Реал
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Мальорка - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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