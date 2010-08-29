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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал
Мальорка - Реал: обзор матча 29 августа 2010
Мальорка
29.08.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Реал
Желтая карточка
П. Сендрос
Замена
Т. Пина
️️️️
Г. Кастро
Замена
С. Хедира
️️️️
А. Арбелоа
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Касадесус
Замена
М. Озил
️️️️
С. Каналес
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
С. Энрих
18'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
19
Хосе Луис Марти
ОП
18
Джонатан Де Гузман
АП
10
Эмилио Нсуе
ПП
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Мальорка
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Ават
21
Айосе
16
Нуньеш
3
Гонсалес
22
Сендрос
19
Марти
5
Кастро
10
Нсуе
18
Де Гузман
11
Касадесус
9
Энрих
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
6
Карвалью
12
Марсело
3
Алонсо
19
Диарра
11
Ди Мария
20
Каналес
7
Роналду
9
Игуаин
5
Кастро
17
Пина
17
Пина
5
Кастро
11
Касадесус
7
Перейра
7
Перейра
11
Касадесус
9
Энрих
79
Кавенаги
79
Кавенаги
9
Энрих
5
Арбелоа
28
Хедира
28
Хедира
5
Арбелоа
20
Каналес
10
Озил
10
Озил
20
Каналес
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Бензема
11
Ди Мария
Остались в запасе
Мальорка
Реал
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Мальорка - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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