Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Мальорка
Реал - Мальорка: обзор матча 23 января 2011
Реал
23.01.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
61'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Мальорка
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
Л. Диарра
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Э. Гранеро
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Ф. Гаго
Желтая карточка
С. Техера
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Э. Нсуе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЛВ
3
Жоао Виктор
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
5
Гонсало Кастро
АП
10
Эмилио Нсуе
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
93
Рамос
5
Арбелоа
5
Гаго
23
Гранеро
10
Кака
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
13
Ават
86
Ратиньо
4
Рамис
16
Нуньеш
3
Кевин
3
Виктор
8
Техера
10
Нсуе
5
Кастро
7
Перейра
9
Вебо
5
Гаго
3
Алонсо
3
Алонсо
5
Гаго
23
Гранеро
19
Диарра
19
Диарра
23
Гранеро
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
Остались в запасе
Реал
Мальорка
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Реал - Мальорка
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Мальорка
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
3
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
3
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+