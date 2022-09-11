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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Мальорка
Реал - Мальорка: обзор матча 11 сентября 2022
Реал
11.09.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
4 : 1
Завершен
Мальорка
45+3'
Ф. Вальверде
73'
Винисиус
89'
Родриго
90+3'
А. Рюдигер
35'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Мальорка
ГОЛ! 4:1!
А. Рюдигер
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Родриго
89'
85'
Желтая карточка
А. Санчес
85'
Желтая карточка
М. Вальент
Желтая карточка
Д. Алаба
82'
78'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Л. Кан Ин
78'
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
ГОЛ! 2:1!
Винисиус
Пас отдал
Родриго
73'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
72'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Д. Себальос
69'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Э. Азар
59'
Замена
Начо
️️️️
Ф. Менди
59'
59'
Замена
К. Гренье
️️️️
Д. Родригес
59'
Замена
А. Санчес
️️️️
И. Руис де Галаррета
53'
Замена
И. Баба
️️️️
Р. Батталья
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Д. Себальос
45'
+3
39'
Желтая карточка
А. Раильо
35'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
Пас отдал
Л. Кан Ин
Желтая карточка
Ф. Вальверде
34'
25'
Желтая карточка
П. Маффео
Желтая карточка
Ф. Менди
25'
16'
Желтая карточка
М. Настасич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
22
Рюдигер
8
Вальверде
8
Кроос
25
Себальос
7
Винисиус
10
Азар
11
Родриго
17
Васкес
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
22
Настасич
24
Маффео
24
Коста
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
23
Менди
6
Начо
6
Начо
23
Менди
17
Васкес
26
Карвахаль
26
Карвахаль
17
Васкес
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
10
Азар
14
Модрич
14
Модрич
10
Азар
6
Батталья
14
Баба
14
Баба
6
Батталья
14
Родригес
19
Гренье
19
Гренье
14
Родригес
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
6
Санчес
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
7
Кан Ин
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Реал
Мальорка
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал - Мальорка
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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