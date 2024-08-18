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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал
Мальорка - Реал: обзор матча 18 августа 2024
Мальорка
18.08.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Реал
53'
В. Мурики
13'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Реал
90'
+7
Красная карточка
Ф. Менди
Замена
Х. Копете
️️️️
О. Маскарель
90'
+3
88'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Д. Беллингем
88'
Замена
Б. Диас
️️️️
Винисиус
87'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
Замена
М. Морланес
️️️️
С. Дардер
72'
Замена
К. Ларин
️️️️
Т. Асано
72'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Родригес
67'
63'
Замена
Л. Модрич
️️️️
О. Чуамени
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Родригес
53'
Желтая карточка
П. Маффео
45'
+3
13'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
(К)
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
4-1-2-2-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
22
Рюдигер
3
Милитао
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
10
Мбаппе
8
Маскарель
3
Копете
3
Копете
8
Маскарель
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
29
Асано
9
Ларин
9
Ларин
29
Асано
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
Остались в запасе
Мальорка
Реал
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Мальорка - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
11
6
Количество передач
322
665
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.6
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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