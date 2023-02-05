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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал
Мальорка - Реал: обзор матча 05 февраля 2023
Мальорка
05.02.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Реал
13'
Начо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Реал
Желтая карточка
А. Раильо
90'
+2
Замена
К. Гренье
️️️️
И. Руис де Галаррета
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Диас
Желтая карточка
П. Маффео
87'
81'
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
80'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Баба
78'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Кан Ин
78'
Желтая карточка
А. Ндиайе
72'
71'
Замена
Т. Кроос
️️️️
О. Чуамени
71'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Д. Себальос
71'
Замена
М. Диас
️️️️
М. Асенсио
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
67'
64'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
64'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
Желтая карточка
Х. Коста
61'
59'
Пенальти не реализован!
М. Асенсио
45'
+2
Желтая карточка
Д. Себальос
44'
Желтая карточка
Винисиус
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Начо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Маффео
22
Настасич
21
Раильо
24
Коста
20
Гонсалес
14
Баба
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
19
Мурики
3-1-3-3
1
Куртуа
26
Карвахаль
22
Рюдигер
6
Начо
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
25
Себальос
11
Родриго
10
Асенсио
7
Винисиус
7
Кан Ин
6
Санчес
6
Санчес
7
Кан Ин
14
Баба
6
Батталья
6
Батталья
14
Баба
16
Руис де Галаррета
19
Гренье
19
Гренье
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
25
Себальос
5
Алаба
5
Алаба
25
Себальос
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
14
Чуамени
8
Кроос
8
Кроос
14
Чуамени
10
Асенсио
9
Диас
9
Диас
10
Асенсио
Остались в запасе
Мальорка
Реал
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Мальорка - Реал
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
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