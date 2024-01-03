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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Мальорка
Реал - Мальорка: обзор матча 03 января 2024
Реал
03.01.2024, среда, 21:15
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
78'
А. Рюдигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Мальорка
Замена
Л. Васкес
️️️️
Родриго
86'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
86'
83'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 1:0!
А. Рюдигер
Пас отдал
Л. Модрич
78'
73'
Замена
С. Дардер
️️️️
Д. Родригес
73'
Замена
Абдон
️️️️
К. Ларин
73'
Замена
О. Маскарель
️️️️
М. Морланес
70'
Желтая карточка
П. Маффео
Замена
Хоселу
️️️️
Т. Кроос
67'
61'
Желтая карточка
М. Настасич
Замена
Б. Диас
️️️️
Винисиус
60'
46'
Замена
А. Латорре
️️️️
С. ван дер Хейден
Желтая карточка
А. Лунин
45'
+3
Желтая карточка
Родриго
35'
1'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
13
Кепа
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
18
Маркос Фернандес
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
3-1-4-2
13
Лунин
11
Гарсия
22
Рюдигер
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
14
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
3-3-2-1-1
1
Райкович
44
ван дер Хейден
21
Раильо
22
Настасич
20
Гонсалес
11
Кошта
24
Маффео
6
Санчес
8
Морланес
14
Родригес
9
Ларин
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
7
Винисиус
21
Диас
21
Диас
7
Винисиус
11
Родриго
17
Васкес
17
Васкес
11
Родриго
8
Кроос
13
Хоселу
13
Хоселу
8
Кроос
44
ван дер Хейден
3
Латорре
3
Латорре
44
ван дер Хейден
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
14
Родригес
10
Дардер
10
Дардер
14
Родригес
6
Санчес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Санчес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
Остались в запасе
Реал
Мальорка
13
Кепа
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
18
Маркос Фернандес
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
18
Маркос Фернандес
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал - Мальорка
2
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
5
15
Количество передач
636
303
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
73
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.71
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Бернабеу
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