24 августа на стадионе Hill Dickinson Stadium состоится матч второго тура Премьер-лиги, где «Эвертон» примет «Брайтон». Обе команды подошли к игре с разными сериями: хозяева стремятся выйти из кризиса, а гости продолжают уверенно держать стабильность в результатах.

«Эвертон»

Команда начала новый сезон с поражения от «Лидса» (0:1), подтвердив сложности в атаке. В пяти последних матчах «Эвертон» отличился лишь дважды, при этом пропустил четыре мяча. В среднем клуб забивает всего 0,4 гола за игру, что говорит о серьeзных проблемах с реализацией моментов. В то же время оборона работает более организованно: показатели пропущенных держатся на уровне менее одного мяча за игру. Важным фактором является то, что «Эвертон» стабильно играет в напряжeнной манере и старается держать счeт в пределах минимального разрыва, что добавляет им шансов даже против более сильных соперников.

«Брайтон»

Гости начали сезон с ничьи против «Фулхэма» (1:1) и продолжают демонстрировать положительную динамику. Серия без поражений в Премьер-лиге насчитывает уже 6 матчей, а общая – 11 игр. В атаке команда действует результативно: 9 голов в последних пяти встречах, в среднем почти два за игру. «Брайтон» забивает в 14 матчах подряд, что подчeркивает стабильность линии нападения. Однако и оборона не всегда выглядит надeжной: клуб пропускает в трeх последних турах, хотя средний показатель удерживается на уровне 0,8 гола за игру. Эта комбинация – сильная атака и не всегда безупречная защита – делает стиль «Брайтона» открытым и опасным для любого соперника.

Факты о командах

«Эвертон»

Проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних играх

В среднем: 0,4 гола забито, 0,8 пропущено за игру

Пропускает в 4 последних матчах

«Брайтон»

Не проигрывает в 11 последних матчах

Забивает в 14 матчах подряд

В среднем: 1,8 гола забито, 0,8 пропущено за игру

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Эвертон» – «Брайтон»

Хозяева испытывают серьeзные трудности в атаке, и при таких цифрах рассчитывать на три очка будет крайне сложно. «Брайтон» же продолжает демонстрировать уверенную игру в нападении и стабильность в результатах. Вероятнее всего, гости сумеют реализовать свои моменты и возьмут верх за счeт более высокого уровня организации в атаке. «Эвертон» способен навязать борьбу, но текущая разница в классе и форме склоняет прогноз в пользу гостей.

Рекомендованные ставки

Победа «Брайтона» – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Рекомендация: ставка на победу «Брайтона» – коэффициент 1.95