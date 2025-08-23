Введите ваш ник на сайте
«Эвертон» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.95

23 августа 2025 7:24
Эвертон - Брайтон
24 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Брайтона»
Сделать ставку

24 августа на стадионе Hill Dickinson Stadium состоится матч второго тура Премьер-лиги, где «Эвертон» примет «Брайтон». Обе команды подошли к игре с разными сериями: хозяева стремятся выйти из кризиса, а гости продолжают уверенно держать стабильность в результатах.

«Эвертон»

Команда начала новый сезон с поражения от «Лидса» (0:1), подтвердив сложности в атаке. В пяти последних матчах «Эвертон» отличился лишь дважды, при этом пропустил четыре мяча. В среднем клуб забивает всего 0,4 гола за игру, что говорит о серьeзных проблемах с реализацией моментов. В то же время оборона работает более организованно: показатели пропущенных держатся на уровне менее одного мяча за игру. Важным фактором является то, что «Эвертон» стабильно играет в напряжeнной манере и старается держать счeт в пределах минимального разрыва, что добавляет им шансов даже против более сильных соперников.

«Брайтон»

Гости начали сезон с ничьи против «Фулхэма» (1:1) и продолжают демонстрировать положительную динамику. Серия без поражений в Премьер-лиге насчитывает уже 6 матчей, а общая – 11 игр. В атаке команда действует результативно: 9 голов в последних пяти встречах, в среднем почти два за игру. «Брайтон» забивает в 14 матчах подряд, что подчeркивает стабильность линии нападения. Однако и оборона не всегда выглядит надeжной: клуб пропускает в трeх последних турах, хотя средний показатель удерживается на уровне 0,8 гола за игру. Эта комбинация – сильная атака и не всегда безупречная защита – делает стиль «Брайтона» открытым и опасным для любого соперника.

Факты о командах

«Эвертон»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних играх
  • В среднем: 0,4 гола забито, 0,8 пропущено за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Брайтон»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • В среднем: 1,8 гола забито, 0,8 пропущено за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
44% (7)
25% (4)
31% (5)
26
Забитых мячей
21
1.63
В среднем за матч
1.31
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Брайтон
0 : 1
25.01.2025
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
0 : 3
17.08.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
1 : 1
24.02.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
1 : 1
04.11.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Брайтон
1 : 5
08.05.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Эвертон
1 : 4
03.01.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
2 : 3
02.01.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
0 : 2
28.08.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон
0 : 0
12.04.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
4 : 2
03.10.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
1 : 0
11.01.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
3 : 2
26.10.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон
1 : 0
29.12.2018
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
3 : 1
03.11.2018
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
2 : 0
10.03.2018
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон
1 : 1
15.10.2017
Эвертон
Показать все

Прогноз на матч «Эвертон» – «Брайтон»

Хозяева испытывают серьeзные трудности в атаке, и при таких цифрах рассчитывать на три очка будет крайне сложно. «Брайтон» же продолжает демонстрировать уверенную игру в нападении и стабильность в результатах. Вероятнее всего, гости сумеют реализовать свои моменты и возьмут верх за счeт более высокого уровня организации в атаке. «Эвертон» способен навязать борьбу, но текущая разница в классе и форме склоняет прогноз в пользу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Брайтона» – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Рекомендация: ставка на победу «Брайтона» – коэффициент 1.95

1.95
Победа «Брайтона»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Брайтон Эвертон
