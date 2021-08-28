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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Эвертон
Брайтон - Эвертон: обзор матча 28 августа 2021
Брайтон
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
41'
Д. Грей
57'
Д. Калверт-Льюин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Эвертон
83'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
81'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Грей
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Я. Модер
73'
69'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Калверт-Льюин
62'
Желтая карточка
Ришарлисон
Желтая карточка
И. Биссума
61'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Лаллана
60'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Калверт-Льюин
Замена
Й. Велтман
️️️️
А. Мак Аллистер
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грей
Пас отдал
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
3-4-2-1
97
Санчес
5
Данк
25
Даффи
4
Уэбстер
28
Биссума
10
Мак Аллистер
7
Модер
13
Гросс
19
Троссард
10
Лаллана
11
Мопе
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
27
Холгейт
12
Динь
6
Дукуре
25
Аллан
25
Таунсенд
10
Грей
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
7
Модер
32
Ричардс
32
Ричардс
7
Модер
10
Мак Аллистер
34
Велтман
34
Велтман
10
Мак Аллистер
10
Лаллана
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Лаллана
10
Грей
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Грей
9
Калверт-Льюин
17
Ивоби
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Брайтон
Эвертон
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Энтони Гордон
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
10
Энтони Гордон
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Брайтон - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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