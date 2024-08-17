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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брайтон
Эвертон - Брайтон: обзор матча 17 августа 2024
Эвертон
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Брайтон
26'
К. Митома
56'
Д. Уэлбек
87'
С. Адингра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Брайтон
90'
Замена
Я. Аяри
️️️️
К. Митома
87'
ГОЛ! 0:3!
С. Адингра
Пас отдал
Д. Уэлбек
Замена
М. Холгейт
️️️️
Д. Харрисон
85'
82'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Д. Милнер
82'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Ж. Педро
Желтая карточка
Д. Тарковски
77'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
76'
76'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Л. Данк
Красная карточка
Э. Янг
66'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
А. Дукуре
63'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
М. Виффер
45'
+2
Замена
С. Адингра
️️️️
Я. Минте
31'
Желтая карточка
Д. Милнер
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Митома
Пас отдал
Я. Минте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
27
Матс Виффер
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Брайтон
19
Carl Rushworth
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Марк О'Махони
ЦФ
4-3-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
Янг
6
Дукуре
42
Ироегбунам
5
Гуйе
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
3-1-2-2-2
23
Стил
5
Данк
34
Велтман
6
ван Хеке
8
Хиншелвуд
27
Виффер
20
Милнер
11
Минте
22
Митома
9
Педро
18
Уэлбек
11
Харрисон
27
Холгейт
27
Холгейт
11
Харрисон
6
Дукуре
7
Ндиайе
7
Ндиайе
6
Дукуре
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
5
Данк
4
Уэбстер
4
Уэбстер
5
Данк
22
Митома
26
Аяри
26
Аяри
22
Митома
20
Милнер
6
Гилмор
6
Гилмор
20
Милнер
9
Педро
16
Сармиенто
16
Сармиенто
9
Педро
11
Минте
7
Адингра
7
Адингра
11
Минте
Остались в запасе
Эвертон
Брайтон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
19
Carl Rushworth
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Эвертон - Брайтон
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
8
Офсайды
7
1
Количество передач
333
573
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.56
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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