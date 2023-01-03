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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брайтон
Эвертон - Брайтон: обзор матча 03 января 2023
Эвертон
03.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Брайтон
90+2'
Д. Грей (П)
14'
К. Митома
51'
Э. Фергюсон
54'
С. Мач
57'
П. Гросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Брайтон
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Грей
90'
+2
Желтая карточка
А. Дукуре
90'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Д. Калверт-Льюин
83'
79'
Замена
Э. Моран
️️️️
С. Мач
78'
Замена
А. Лаллана
️️️️
К. Митома
Желтая карточка
А. Ивоби
75'
Желтая карточка
И. Прайс
74'
71'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Э. Фергюсон
70'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Й. Велтман
Замена
Н. Мопе
️️️️
И. Гуйе
64'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Н. Паттерсон
63'
62'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Й. Сармиенто
Замена
А. Дукуре
️️️️
Д. Макнил
58'
Замена
И. Прайс
️️️️
Т. Дэвис
58'
57'
ГОЛ! 0:4!
П. Гросс
54'
ГОЛ! 0:3!
С. Мач
Пас отдал
Э. Фергюсон
51'
ГОЛ! 0:2!
Э. Фергюсон
45'
Желтая карточка
Э. Фергюсон
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Митома
Пас отдал
М. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Энди Моран
АП
10
Адам Лаллана
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
15
Коди
6
Тарковски
2
Паттерсон
5
Гуйе
22
Дэвис
10
Грей
11
Макнил
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
4-1-1-3-1
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
6
Колуилл
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
7
Мач
16
Сармиенто
22
Митома
11
Фергюсон
2
Паттерсон
23
Коулмен
23
Коулмен
2
Паттерсон
22
Дэвис
21
Прайс
21
Прайс
22
Дэвис
11
Макнил
6
Дукуре
6
Дукуре
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
9
Симмс
9
Симмс
9
Калверт-Льюин
5
Гуйе
11
Мопе
11
Мопе
5
Гуйе
34
Велтман
48
Лэмпти
48
Лэмпти
34
Велтман
16
Сармиенто
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
16
Сармиенто
7
Мач
23
Моран
23
Моран
7
Мач
22
Митома
10
Лаллана
10
Лаллана
22
Митома
11
Фергюсон
10
Энкисо
10
Энкисо
11
Фергюсон
Остались в запасе
Эвертон
Брайтон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Эвертон - Брайтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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