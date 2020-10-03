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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брайтон
Эвертон - Брайтон: обзор матча 03 октября 2020
Эвертон
03.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Брайтон
16'
Д. Калверт-Льюин
45+2'
Й. Мина
52'
Х. Родригес
70'
Х. Родригес
41'
Н. Мопе
90+2'
И. Биссума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Брайтон
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
И. Биссума
Пас отдал
С. Мач
82'
Замена
П. Гросс
️️️️
С. Альсате
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Х. Родригес
78'
ГОЛ! 4:1!
Х. Родригес
Пас отдал
А. Дукуре
70'
66'
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Коннолли
Замена
Ф. Делф
️️️️
Ш. Коулмен
58'
ГОЛ! 3:1!
Х. Родригес
Пас отдал
А. Ивоби
52'
46'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Т. Лэмпти
ГОЛ! 2:1!
Й. Мина
Пас отдал
Х. Родригес
45'
+2
41'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Замена
А. Ивоби
️️️️
Ришарлисон
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Г. Сигурдссон
16'
4'
Желтая карточка
С. Альсате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
6
Дукуре
22
Дэвис
23
Родригес
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-2-1-3
13
Райан
4
Уэбстер
48
Лэмпти
4
Уайт
5
Данк
28
Биссума
7
Альсате
7
Мач
10
Коннолли
11
Мопе
19
Троссард
23
Коулмен
18
Делф
18
Делф
23
Коулмен
47
Ришарлисон
17
Ивоби
17
Ивоби
47
Ришарлисон
23
Родригес
32
Уолкотт
32
Уолкотт
23
Родригес
48
Лэмпти
34
Велтман
34
Велтман
48
Лэмпти
7
Альсате
13
Гросс
13
Гросс
7
Альсате
10
Коннолли
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Коннолли
Остались в запасе
Эвертон
Брайтон
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Йонас Лоссль
ВР
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Йонас Лоссль
ВР
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Эвертон - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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