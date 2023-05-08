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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Эвертон
Брайтон - Эвертон: обзор матча 08 мая 2023
Брайтон
08.05.2023, понедельник, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 5
Завершен
Эвертон
79'
А. Мак Аллистер
1'
А. Дукуре
29'
А. Дукуре
35'
Д. Стил (АГ)
76'
Д. Макнил
90+6'
Д. Макнил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Эвертон
90'
+6
ГОЛ! 1:5!
Д. Макнил
87'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Калверт-Льюин
87'
Замена
А. Онана
️️️️
И. Гуйе
80'
Желтая карточка
А. Онана
ГОЛ! 1:4!
А. Мак Аллистер
79'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
С. Мач
78'
76'
ГОЛ! 0:4!
Д. Макнил
Пас отдал
А. Ивоби
56'
Желтая карточка
А. Дукуре
Замена
С. Мач
️️️️
Ф. Буонанотте
46'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
46'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Д. Ундав
46'
Замена
Л. Колуилл
️️️️
А. Уэбстер
46'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Д. Стил
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Дукуре
Пас отдал
Д. Макнил
25'
Желтая карточка
И. Гуйе
Желтая карточка
Л. Данк
21'
18'
Желтая карточка
Й. Мина
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Дукуре
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Стил
2
Эступиньян
5
Данк
4
Уэбстер
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
22
Митома
10
Буонанотте
18
Уэлбек
26
Ундав
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
22
Мина
6
Тарковски
16
Миколенко
37
Гарнер
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Макнил
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
10
Буонанотте
7
Мач
7
Мач
10
Буонанотте
4
Уэбстер
6
Колуилл
6
Колуилл
4
Уэбстер
Мач
6
Гилмор
6
Гилмор
Мач
26
Ундав
10
Энкисо
10
Энкисо
26
Ундав
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
5
Гуйе
24
Онана
24
Онана
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Брайтон
Эвертон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
23
Энди Моран
АП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брайтон - Эвертон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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