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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брайтон
Эвертон - Брайтон: обзор матча 03 ноября 2018
Эвертон
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Брайтон
26'
Ришарлисон
50'
Ш. Коулмен
77'
Ришарлисон
33'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Брайтон
Замена
Й. Мина
️️️️
Г. Сигурдссон
90'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Т. Уолкотт
85'
78'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Б. Каял
ГОЛ! 3:1!
Ришарлисон
77'
70'
Замена
И. Биссума
️️️️
С. Мач
Замена
А. Лукман
️️️️
Бернард
68'
63'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Х. Искьердо
ГОЛ! 2:1!
Ш. Коулмен
50'
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. Данк
Пас отдал
С. Мач
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
26'
10'
Желтая карточка
Л. Данк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Зума
23
Коулмен
5
Гуйе
20
Гомеш
11
Бернард
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
4-2-3-1
13
Райан
2
Бруно
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
16
Стивенс
7
Каял
11
Джаханбакш
7
Мач
21
Искьердо
39
Мюррэй
11
Бернард
11
Лукман
11
Лукман
11
Бернард
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
22
Мина
22
Мина
10
Сигурдссон
21
Искьердо
93
Кноккарт
93
Кноккарт
21
Искьердо
7
Мач
28
Биссума
28
Биссума
7
Мач
7
Каял
7
Андоне
7
Андоне
7
Каял
Остались в запасе
Эвертон
Брайтон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Эвертон - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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