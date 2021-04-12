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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Эвертон
Брайтон - Эвертон: обзор матча 12 апреля 2021
Брайтон
12.04.2021, понедельник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Эвертон
90'
+2
Желтая карточка
М. Холгейт
88'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Т. Дэвис
Замена
Д. Берн
️️️️
Я. Модер
88'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Н. Мопе
88'
82'
Желтая карточка
М. Кин
58'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Й. Мина
Желтая карточка
Л. Данк
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
28
Ив Биссума
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЛП
10
Адам Лаллана
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
19
Леандро Троссард
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Хамес Родригес
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
30
Гарри Тайрер
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
4-4-2
97
Санчес
4
Уайт
5
Данк
34
Велтман
28
Биссума
13
Гросс
10
Лаллана
7
Модер
19
Троссард
11
Мопе
18
Уэлбек
3-2-1-2-1
1
Ольсен
22
Мина
27
Холгейт
4
Годфри
23
Коулмен
12
Динь
22
Дэвис
10
Сигурдссон
23
Родригес
47
Ришарлисон
11
Мопе
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Мопе
7
Модер
33
Берн
33
Берн
7
Модер
22
Мина
17
Ивоби
17
Ивоби
22
Мина
22
Дэвис
33
Бродхед
33
Бродхед
22
Дэвис
Остались в запасе
Брайтон
Эвертон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
13
Жоау Виржиния
ВР
30
Гарри Тайрер
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
30
Гарри Тайрер
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Брайтон - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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