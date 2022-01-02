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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брайтон
Эвертон - Брайтон: обзор матча 02 января 2022
Эвертон
02.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Брайтон
53'
Э. Гордон
76'
Э. Гордон
3'
А. Мак Аллистер
21'
Д. Берн
71'
А. Мак Аллистер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Брайтон
Замена
А. Гомеш
️️️️
Аллан
87'
81'
Замена
Я. Модер
️️️️
Л. Троссард
ГОЛ! 2:3!
Э. Гордон
Пас отдал
Д. Кенни
76'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Д. Кенни
76'
71'
ГОЛ! 1:3!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
Э. Мвепу
63'
Желтая карточка
А. Уэбстер
61'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
А. Лаллана
61'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
Й. Велтман
ГОЛ! 1:2!
Э. Гордон
Пас отдал
Аллан
53'
Пенальти не реализован!
Д. Калверт-Льюин
25'
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Берн
Пас отдал
Э. Мвепу
Желтая карточка
Д. Кенни
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
Н. Мопе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
27
Холгейт
5
Кин
3
Кенни
23
Коулмен
6
Дукуре
25
Аллан
10
Грей
10
Гордон
9
Калверт-Льюин
4-3-2-1
97
Санчес
4
Уэбстер
33
Берн
34
Велтман
17
Кукурелья
12
Мвепу
28
Биссума
10
Мак Аллистер
10
Лаллана
19
Троссард
11
Мопе
25
Аллан
20
Гомеш
20
Гомеш
25
Аллан
3
Кенни
23
Рондон
23
Рондон
3
Кенни
34
Велтман
25
Даффи
25
Даффи
34
Велтман
10
Лаллана
48
Лэмпти
48
Лэмпти
10
Лаллана
19
Троссард
7
Модер
7
Модер
19
Троссард
Остались в запасе
Эвертон
Брайтон
31
Асмир Бегович
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
32
Тэйлор Ричардс
АП
7
Солли Мач
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
7
Солли Мач
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Эвертон - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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