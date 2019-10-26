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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Эвертон
Брайтон - Эвертон: обзор матча 26 октября 2019
Брайтон
26.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
15'
П. Гросс
80'
Н. Мопе (П)
90+4'
Л. Динь (АГ)
20'
А. Уэбстер (АГ)
74'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Эвертон
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Л. Динь
90'
+4
Желтая карточка
Д. Проппер
90'
+3
86'
Желтая карточка
М. Холгейт
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Мопе
80'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
А. Коннолли
80'
74'
ГОЛ! 1:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
М. Холгейт
72'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Т. Уолкотт
72'
Замена
Ф. Делф
️️️️
А. Ивоби
Замена
Л. Троссард
️️️️
П. Гросс
66'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
М. Монтойя
65'
Желтая карточка
Д. Стивенс
33'
30'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Бернард
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Уэбстер
ГОЛ! 1:0!
П. Гросс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-4-2
13
Райан
33
Берн
5
Данк
4
Уэбстер
33
Монтойя
7
Альсате
24
Проппер
13
Гросс
16
Стивенс
11
Мопе
10
Коннолли
4-2-3-1
1
Пикфорд
19
Сидибе
27
Холгейт
5
Кин
12
Динь
22
Дэвис
20
Гомеш
32
Уолкотт
11
Бернард
17
Ивоби
47
Ришарлисон
33
Монтойя
18
Скелотто
18
Скелотто
33
Монтойя
10
Коннолли
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Коннолли
13
Гросс
19
Троссард
19
Троссард
13
Гросс
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
32
Уолкотт
17
Ивоби
18
Делф
18
Делф
17
Ивоби
11
Бернард
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
11
Бернард
Остались в запасе
Брайтон
Эвертон
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Йонас Лоссль
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Брайтон - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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