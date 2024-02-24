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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Эвертон
Брайтон - Эвертон: онлайн-трансляция, 24 февраля
Брайтон
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
90+5'
Л. Данк
73'
Д. Брэнтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Эвертон
ГОЛ! 1:1!
Л. Данк
Пас отдал
П. Гросс
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
А. Онана
90'
+1
Желтая карточка
Бету
89'
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Дукуре
Красная карточка
Б. Гилмор
81'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Э. Фергюсон
75'
Желтая карточка
П. Гросс
74'
73'
ГОЛ! 0:1!
Д. Брэнтуэйт
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Ф. Буонанотте
73'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
70'
68'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
Й. Велтман
️️️️
Т. Лэмпти
61'
Замена
А. Фати
️️️️
Д. Уэлбек
61'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Игор
60'
49'
Замена
А. Онана
️️️️
И. Гуйе
33'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-2-2-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
44
Игор
48
Лэмпти
13
Гросс
6
Гилмор
7
Адингра
10
Буонанотте
11
Фергюсон
18
Уэлбек
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
44
Игор
2
Эступиньян
2
Эступиньян
44
Игор
48
Лэмпти
34
Велтман
34
Велтман
48
Лэмпти
11
Фергюсон
10
Лаллана
10
Лаллана
11
Фергюсон
18
Уэлбек
31
Фати
31
Фати
18
Уэлбек
10
Буонанотте
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Буонанотте
6
Дукуре
15
Янг
15
Янг
6
Дукуре
5
Гуйе
24
Онана
24
Онана
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Брайтон
Эвертон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брайтон - Эвертон
3
1
3
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
14
Офсайды
1
3
Количество передач
617
344
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.28
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Фалмер
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