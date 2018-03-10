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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брайтон
Эвертон - Брайтон: обзор матча 10 марта 2018
Эвертон
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
60'
Г. Бонг (АГ)
76'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Брайтон
80'
Красная карточка
А. Кноккарт
ГОЛ! 2:0!
Д. Тосун
Пас отдал
Л. Бэйнс
76'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Бонг
60'
55'
Желтая карточка
Э. Скелотто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Эвертон
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Дэви Классен
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-2-1-3
1
Пикфорд
23
Коулмен
19
Ягиелка
5
Кин
3
Бэйнс
22
Дэвис
11
Боласи
10
Сигурдссон
23
Тосун
32
Руни
32
Уолкотт
3-4-2-1
13
Райан
13
Бонг
5
Данк
25
Даффи
24
Проппер
7
Каял
18
Скелотто
13
Гросс
93
Кноккарт
21
Искьердо
39
Мюррэй
Остались в запасе
Эвертон
Брайтон
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
18
Дэви Классен
АП
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
18
Дэви Классен
АП
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Эвертон - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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