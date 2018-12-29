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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Эвертон
Брайтон - Эвертон: обзор матча 29 декабря 2018
Брайтон
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
59'
Ю. Локадия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Эвертон
80'
Замена
У. Ниасс
️️️️
Бернард
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Ф. Андоне
74'
72'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
А. Гомеш
65'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Й. Мина
ГОЛ! 1:0!
Ю. Локадия
59'
56'
Желтая карточка
Й. Мина
53'
Желтая карточка
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-3-1-2
27
Баттон
13
Бернардо
5
Данк
25
Даффи
33
Монтойя
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
7
Мач
7
Андоне
9
Локадия
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
5
Кин
22
Мина
4
Зума
23
Коулмен
5
Гуйе
12
Динь
20
Гомеш
32
Уолкотт
11
Бернард
47
Ришарлисон
7
Андоне
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Андоне
20
Гомеш
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
20
Гомеш
22
Мина
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
22
Мина
11
Бернард
14
Ниасс
14
Ниасс
11
Бернард
Остались в запасе
Брайтон
Эвертон
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Брайтон - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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