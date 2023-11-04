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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Брайтон
Эвертон - Брайтон: обзор матча 04 ноября 2023
Эвертон
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
7'
В. Миколенко
84'
Э. Янг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Брайтон
90'
Замена
Игор
️️️️
С. Адингра
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Янг
90'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
90'
84'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Янг
Желтая карточка
Д. Тарковски
81'
79'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
77'
68'
Замена
М. Дауд
️️️️
Б. Гилмор
68'
Замена
А. Фати
️️️️
Э. Фергюсон
Желтая карточка
А. Дукуре
54'
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
И. Гуйе
43'
23'
Желтая карточка
Л. Данк
20'
Желтая карточка
Б. Гилмор
ГОЛ! 1:0!
В. Миколенко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
37
Гарнер
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
3-3-3-1
1
Вербрюгген
5
Данк
6
ван Хеке
34
Велтман
20
Милнер
6
Гилмор
13
Гросс
7
Адингра
10
Лаллана
22
Митома
11
Фергюсон
15
Янг
2
Паттерсон
2
Паттерсон
15
Янг
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
7
Адингра
44
Игор
44
Игор
7
Адингра
6
Гилмор
81
Дауд
81
Дауд
6
Гилмор
20
Милнер
10
Буонанотте
10
Буонанотте
20
Милнер
11
Фергюсон
31
Фати
31
Фати
11
Фергюсон
10
Лаллана
9
Педро
9
Педро
10
Лаллана
Остались в запасе
Эвертон
Брайтон
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Эвертон - Брайтон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Гудисон Парк
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