В пятом туре Первой лиги на «Арене Химки» встретятся команды с диаметрально противоположными стартами сезона. «Торпедо» пытается нащупать форму после провального старта, в то время как «Урал» уверенно лидирует в таблице, демонстрируя эффективный футбол с высокой результативностью. Обе команды подойдут к матчу с разным настроением и мотивацией: одни борются за выживание, другие – за продолжение победной серии.

«Торпедо»

Начало сезона для «Торпедо» складывается катастрофически: всего 1 очко после четырeх туров и последнее, 18-е место в таблице. В предыдущем туре команда уступила дома «Спартаку» из Костромы со счeтом 0:1. Несмотря на негативные результаты, есть один положительный момент – команда забивает в трeх последних матчах, хотя и делает это с минимальной результативностью. В атаке выделяется Глеб Шевченко, забивший единственный гол команды в четырeх турах. Однако, при всех попытках наладить игру в нападении, «Торпедо» стабильно пропускает – в среднем один гол за матч, и пока не видно предпосылок к резкому улучшению ситуации.

«Урал»

В противоположность сопернику, «Урал» демонстрирует уверенное и организованное выступление. Команда выиграла все четыре стартовых матча, набрала 12 очков и занимает первое место. В последнем туре подопечные Виктора Гончаренко обыграли на выезде «Енисей» со счeтом 2:0. Команда не просто набирает очки, но и показывает результативный футбол: восемь голов за четыре тура – лучший показатель лиги. Форвард Мартин Секулич находится в великолепной форме, уже забив пять мячей за шесть встреч. «Урал» отличается надeжной обороной (всего 4 пропущенных в 5 последних матчах) и стабильностью: команда забивает минимум один гол в каждом из 12 предыдущих матчей.

Факты о командах

«Торпедо»

Не выигрывает в 9 последних матчах подряд.

Забил только два гола в пяти последних встречах.

Пропускает в среднем один гол за игру.

Не забивает в пяти из семи последних матчей.

Единственное очко набрано после четырeх туров.

«Урал»

Лидирует в лиге с 12 очками из 12 возможных.

Победил в семи последних матчах подряд.

Самая результативная команда: 8 голов в четырeх турах.

Секулич – лучший бомбардир: 5 голов за 6 матчей.

Пропускает в среднем меньше одного гола за игру (0.8).

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, «Урал» объективно выглядит фаворитом встречи. Команда отлично сбалансирована как в атаке, так и в обороне. «Торпедо» продолжает искать свою игру, и даже несмотря на небольшие успехи в завершении атак, оборона остаeтся слабым местом. Исходя из текущих показателей, «Урал» должен уверенно контролировать игру и претендовать на очередную победу. Однако игра на выезде и возможная мотивация хозяев зацепиться за очки могут повлиять на счeт. Тем не менее, «Урал» выглядит стабильнее и качественнее на всех участках поля.

Рекомендованные ставки