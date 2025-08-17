Введите ваш ник на сайте
«Торпедо» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 18 августа 2025 с коэффициентом 2.32

17 августа 2025 8:17
Торпедо - Урал
18 авг. 2025, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.32
Победа «Урала»
Сделать ставку

В пятом туре Первой лиги на «Арене Химки» встретятся команды с диаметрально противоположными стартами сезона. «Торпедо» пытается нащупать форму после провального старта, в то время как «Урал» уверенно лидирует в таблице, демонстрируя эффективный футбол с высокой результативностью. Обе команды подойдут к матчу с разным настроением и мотивацией: одни борются за выживание, другие – за продолжение победной серии.

«Торпедо»

Начало сезона для «Торпедо» складывается катастрофически: всего 1 очко после четырeх туров и последнее, 18-е место в таблице. В предыдущем туре команда уступила дома «Спартаку» из Костромы со счeтом 0:1. Несмотря на негативные результаты, есть один положительный момент – команда забивает в трeх последних матчах, хотя и делает это с минимальной результативностью. В атаке выделяется Глеб Шевченко, забивший единственный гол команды в четырeх турах. Однако, при всех попытках наладить игру в нападении, «Торпедо» стабильно пропускает – в среднем один гол за матч, и пока не видно предпосылок к резкому улучшению ситуации.

«Урал»

В противоположность сопернику, «Урал» демонстрирует уверенное и организованное выступление. Команда выиграла все четыре стартовых матча, набрала 12 очков и занимает первое место. В последнем туре подопечные Виктора Гончаренко обыграли на выезде «Енисей» со счeтом 2:0. Команда не просто набирает очки, но и показывает результативный футбол: восемь голов за четыре тура – лучший показатель лиги. Форвард Мартин Секулич находится в великолепной форме, уже забив пять мячей за шесть встреч. «Урал» отличается надeжной обороной (всего 4 пропущенных в 5 последних матчах) и стабильностью: команда забивает минимум один гол в каждом из 12 предыдущих матчей.

Факты о командах

«Торпедо»

  • Не выигрывает в 9 последних матчах подряд.
  • Забил только два гола в пяти последних встречах.
  • Пропускает в среднем один гол за игру.
  • Не забивает в пяти из семи последних матчей.
  • Единственное очко набрано после четырeх туров.

«Урал»

  • Лидирует в лиге с 12 очками из 12 возможных.
  • Победил в семи последних матчах подряд.
  • Самая результативная команда: 8 голов в четырeх турах.
  • Секулич – лучший бомбардир: 5 голов за 6 матчей.
  • Пропускает в среднем меньше одного гола за игру (0.8).

Личные встречи
26% (7)
19% (5)
56% (15)
26
Забитых мячей
42
0.96
В среднем за матч
1.56
3:0
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 29 тур
Торпедо
1 : 1
21.04.2025
Урал
Россия. Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 1
05.10.2024
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Торпедо
0 : 1
11.03.2023
Урал
Россия. Кубок, 6 тур
Торпедо
1 : 2
26.11.2022
Урал
Россия. Кубок, 3 тур
Урал
1 : 0
28.09.2022
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2 : 0
11.09.2022
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Торпедо
3 : 1
23.05.2015
Урал
Товарищеские матчи,
Урал
1 : 2
28.02.2015
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Урал
0 : 2
16.08.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
2 : 3
19.11.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 6 тур
Урал
3 : 0
13.08.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 49 тур
Торпедо
2 : 6
29.04.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 42 тур
Урал
2 : 0
27.03.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 1
01.09.2011
Урал
Россия. ФНЛ, 6 тур
Урал
2 : 1
28.04.2011
Торпедо
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2 : 0
26.07.2008
Торпедо
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Торпедо
2 : 2
06.04.2008
Урал
Чемпионат России, 18 тур
Урал
1 : 0
24.07.1996
Торпедо
Чемпионат России, 1 тур
Торпедо
1 : 1
02.03.1996
Урал
Чемпионат России, 23 тур
Торпедо
3 : 0
30.08.1995
Урал
Чемпионат России, 12 тур
Урал
1 : 2
24.06.1995
Торпедо
Чемпионат России, 30 тур
Торпедо
1 : 0
06.11.1994
Урал
Чемпионат России, 4 тур
Урал
1 : 0
29.03.1994
Торпедо
Чемпионат России, 23 тур
Урал
5 : 0
07.08.1993
Торпедо
Чемпионат России, 8 тур
Торпедо
1 : 0
21.04.1993
Урал
Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур
Урал
1 : 0
11.10.1992
Торпедо
Чемпионат России. Финальный этап, 1 тур
Торпедо
1 : 1
30.08.1992
Урал
Показать все

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, «Урал» объективно выглядит фаворитом встречи. Команда отлично сбалансирована как в атаке, так и в обороне. «Торпедо» продолжает искать свою игру, и даже несмотря на небольшие успехи в завершении атак, оборона остаeтся слабым местом. Исходя из текущих показателей, «Урал» должен уверенно контролировать игру и претендовать на очередную победу. Однако игра на выезде и возможная мотивация хозяев зацепиться за очки могут повлиять на счeт. Тем не менее, «Урал» выглядит стабильнее и качественнее на всех участках поля.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Урала» – коэффициент 2.32
  • Индивидуальный тотал «Урала» больше 1 – коэффициент 1.65

2.32
Победа «Урала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Урал Торпедо
