«Брайтон» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.90

15 августа 2025 18:22
Брайтон - Фулхэм
16 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
1.90
Победа «Брайтона»
16 августа на «Фолмер AMEX Стэдиум» стартует новый сезон Премьер-лиги для «Брайтона» и «Фулхэма». Обе команды подошли к первому туру в неплохой атакующей форме, но имеют разный баланс между обороной и нападением.

«Брайтон»

В последней игре чемпионата прошлого сезона «чайки» на выезде разгромили «Тоттенхэм» 4:1, продлив серию побед в Премьер-лиге до трeх матчей. Команда стабильно реализует свои моменты, забивая в 13 встречах подряд, а в последних пяти матчах наколотила 11 голов (в среднем 2.20 за игру). При этом оборона действует уверенно – только 4 пропущенных мяча за тот же отрезок, что даeт средний показатель 0.80. «Брайтон» не проигрывает уже 10 матчей, а дома часто играет с «Фулхэмом» как минимум без поражений.

«Фулхэм»

Лондонцы завершили прошлый сезон домашним поражением от «Манчестер Сити» 0:2, но в последних турах показали результативный футбол – 11 голов в пяти матчах (2.20 за игру). Однако защита остаeтся проблемой: 7 пропущенных мячей за тот же период (1.40 в среднем), а серия из 9 матчей с пропущенными голами подчeркивает уязвимость линии обороны. Тем не менее, «Фулхэм» на ходу – три победы подряд, включая товарищеские игры, где команда обыгрывала «Ноттингем Форест» и «Аль-Иттихад».

Факты о командах:

«Брайтон»

  • Побеждает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Не проигрывает в 10 матчах подряд
  • Забивает в 13 последних матчах
  • Средние показатели (последние 5 матчей): 2.20 забито, 0.80 пропущено

«Фулхэм»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Средние показатели (последние 5 матчей): 2.20 забито, 1.40 пропущено

Личные встречи
38% (6)
25% (4)
38% (6)
23
Забитых мячей
22
1.44
В среднем за матч
1.38
5:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Брайтон
2 : 1
08.03.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Фулхэм
3 : 1
05.12.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Фулхэм
3 : 0
02.03.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
1 : 1
29.10.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон
0 : 1
18.02.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
2 : 1
30.08.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон
0 : 0
27.01.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
0 : 0
16.12.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Фулхэм
4 : 2
29.01.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брайтон
2 : 2
01.09.2018
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Фулхэм
1 : 2
02.01.2017
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брайтон
2 : 1
26.11.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Брайтон
5 : 0
15.04.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Фулхэм
1 : 2
15.08.2015
Брайтон
Англия. Чемпион-Лига, 24 тур
Фулхэм
0 : 2
29.12.2014
Брайтон
Англия. Чемпион-Лига, 19 тур
Брайтон
1 : 2
29.11.2014
Фулхэм
Прогноз на матч «Брайтон» – «Фулхэм»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и имеют примерно одинаковые показатели результативности. Однако у «Брайтона» более надeжная оборона и длительная серия без поражений, что делает его фаворитом предстоящей встречи. «Фулхэм» способен создать проблемы за счeт быстрых атак и индивидуальных действий в атакующей трети, но высокая вероятность, что пропущенные мячи снова станут для него проблемой. Исходя из статистики, оптимальным выглядит прогноз на победу хозяев при обмене голами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Брайтона» – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – коэффициент 1.70

Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Фулхэм Брайтон
