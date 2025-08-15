16 августа на «Фолмер AMEX Стэдиум» стартует новый сезон Премьер-лиги для «Брайтона» и «Фулхэма». Обе команды подошли к первому туру в неплохой атакующей форме, но имеют разный баланс между обороной и нападением.

«Брайтон»

В последней игре чемпионата прошлого сезона «чайки» на выезде разгромили «Тоттенхэм» 4:1, продлив серию побед в Премьер-лиге до трeх матчей. Команда стабильно реализует свои моменты, забивая в 13 встречах подряд, а в последних пяти матчах наколотила 11 голов (в среднем 2.20 за игру). При этом оборона действует уверенно – только 4 пропущенных мяча за тот же отрезок, что даeт средний показатель 0.80. «Брайтон» не проигрывает уже 10 матчей, а дома часто играет с «Фулхэмом» как минимум без поражений.

«Фулхэм»

Лондонцы завершили прошлый сезон домашним поражением от «Манчестер Сити» 0:2, но в последних турах показали результативный футбол – 11 голов в пяти матчах (2.20 за игру). Однако защита остаeтся проблемой: 7 пропущенных мячей за тот же период (1.40 в среднем), а серия из 9 матчей с пропущенными голами подчeркивает уязвимость линии обороны. Тем не менее, «Фулхэм» на ходу – три победы подряд, включая товарищеские игры, где команда обыгрывала «Ноттингем Форест» и «Аль-Иттихад».

Факты о командах:

«Брайтон»

Побеждает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Не проигрывает в 10 матчах подряд

Забивает в 13 последних матчах

Средние показатели (последние 5 матчей): 2.20 забито, 0.80 пропущено

«Фулхэм»

Побеждает в 3 последних матчах

Пропускает в 9 матчах подряд

Средние показатели (последние 5 матчей): 2.20 забито, 1.40 пропущено

Прогноз на матч «Брайтон» – «Фулхэм»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и имеют примерно одинаковые показатели результативности. Однако у «Брайтона» более надeжная оборона и длительная серия без поражений, что делает его фаворитом предстоящей встречи. «Фулхэм» способен создать проблемы за счeт быстрых атак и индивидуальных действий в атакующей трети, но высокая вероятность, что пропущенные мячи снова станут для него проблемой. Исходя из статистики, оптимальным выглядит прогноз на победу хозяев при обмене голами.

Рекомендованные ставки: