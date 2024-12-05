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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Брайтон
Фулхэм - Брайтон: обзор матча 05 декабря 2024
Фулхэм
05.12.2024, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Брайтон
4'
А. Ивоби
79'
М. О'Райли (АГ)
87'
А. Ивоби
56'
К. Балеба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Брайтон
Желтая карточка
А. Перейра
90'
+3
Замена
Х. Куэнка
️️️️
С. Берге
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Ивоби
Пас отдал
Э. Робинсон
87'
86'
Замена
Б. Груда
️️️️
М. Виффер
81'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. О'Райли
Замена
Д. Кинг
️️️️
Х. Уилсон
80'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Муньис
80'
80'
Замена
Я. Минте
️️️️
С. Адингра
80'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Ж. Педро
79'
Желтая карточка
Л. Данк
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. О'Райли
79'
72'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Я. Паул ван Хеке
Замена
А. Перейра
️️️️
Э. Смит-Роу
71'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Нелсон
71'
63'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Балеба
Пас отдал
Ж. Педро
Желтая карточка
С. Берге
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Ивоби
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
(К)
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
6
Диоп
21
Кастань
16
Берге
17
Ивоби
32
Смит-Роу
17
Нелсон
9
Муньис
10
Уилсон
4-3-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
44
Игор
2
Эступиньян
20
Балеба
33
О'Райли
27
Виффер
22
Митома
7
Адингра
9
Педро
16
Берге
4
Куэнка
4
Куэнка
16
Берге
10
Уилсон
24
Кинг
24
Кинг
10
Уилсон
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Перейра
32
Смит-Роу
17
Нелсон
24
Траоре
24
Траоре
17
Нелсон
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
6
ван Хеке
48
Лэмпти
48
Лэмпти
6
ван Хеке
27
Виффер
10
Груда
10
Груда
27
Виффер
7
Адингра
11
Минте
11
Минте
7
Адингра
33
О'Райли
10
Рюттер
10
Рюттер
33
О'Райли
9
Педро
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Педро
Остались в запасе
Фулхэм
Брайтон
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Фулхэм - Брайтон
2
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
8
Офсайды
0
1
Количество передач
380
490
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.34
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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