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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Фулхэм
Брайтон - Фулхэм: обзор матча 18 февраля 2023
Брайтон
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
88'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Фулхэм
90'
+6
Желтая карточка
Виллиан
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Палинья
88'
ГОЛ! 0:1!
М. Соломон
Пас отдал
К. Винисиус
85'
Желтая карточка
Э. Робинсон
82'
Желтая карточка
К. Винисиус
82'
Замена
М. Соломон
️️️️
А. Перейра
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
А. Уэбстер
74'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Э. Фергюсон
74'
70'
Желтая карточка
И. Диоп
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
П. Эступиньян
62'
62'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
10
Факундо Буонанотте
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-2-2-1
97
Санчес
2
Эступиньян
4
Уэбстер
5
Данк
34
Велтман
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
22
Митома
7
Мач
11
Фергюсон
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
6
Диоп
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
10
Уилсон
8
Перейра
10
Виллиан
14
Рид
2
Эступиньян
48
Лэмпти
48
Лэмпти
2
Эступиньян
4
Уэбстер
10
Буонанотте
10
Буонанотте
4
Уэбстер
11
Фергюсон
26
Ундав
26
Ундав
11
Фергюсон
8
Перейра
10
Соломон
10
Соломон
8
Перейра
10
Уилсон
95
Винисиус
95
Винисиус
10
Уилсон
Остались в запасе
Брайтон
Фулхэм
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Брайтон - Фулхэм
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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