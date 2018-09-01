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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Фулхэм
Брайтон - Фулхэм: обзор матча 01 сентября 2018
Брайтон
01.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
67'
Г. Мюррэй
84'
Г. Мюррэй (П)
43'
А. Шюррле
62'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Фулхэм
90'
+5
Желтая карточка
М. Ле Марша
87'
Замена
К. Чамберс
️️️️
А. Шюррле
84'
Желтая карточка
А. Митрович
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Мюррэй
84'
82'
Желтая карточка
С. Йохансен
74'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Ф. Ангисса
74'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Л. Вьетто
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Кноккарт
74'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Д. Проппер
74'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мюррэй
Пас отдал
А. Кноккарт
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Замена
И. Биссума
️️️️
П. Гросс
60'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
59'
Желтая карточка
Д. Проппер
53'
Желтая карточка
Д. Стивенс
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
Пенальти не реализован!
П. Гросс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
25
Даффи
13
Бонг
5
Данк
33
Монтойя
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
7
Мач
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-4-2
13
Беттинелли
27
Фосу-Менса
26
Моусон
23
Ле Марша
3
Одои
14
Сери
29
МакДональд
20
Шюррле
99
Ангисса
10
Вьетто
9
Митрович
13
Гросс
28
Биссума
28
Биссума
13
Гросс
93
Кноккарт
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
93
Кноккарт
24
Проппер
9
Локадия
9
Локадия
24
Проппер
99
Ангисса
30
Сессеньон
30
Сессеньон
99
Ангисса
20
Шюррле
12
Чамберс
12
Чамберс
20
Шюррле
10
Вьетто
10
Йохансен
10
Йохансен
10
Вьетто
Остались в запасе
Брайтон
Фулхэм
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Брайтон - Фулхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Фалмер
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