Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Фулхэм
Брайтон - Фулхэм: обзор матча 27 января 2021
Брайтон
27.01.2021, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Фулхэм
Замена
Д. Проппер
️️️️
А. Мак Аллистер
83'
79'
Замена
Д. Брайан
️️️️
К. Тете
79'
Замена
А. Митрович
️️️️
И. Кавалейру
66'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Рид
45'
+1
Желтая карточка
Х. Рид
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
44'
Желтая карточка
И. Биссума
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-3-1-2
97
Санчес
4
Уэбстер
4
Уайт
34
Велтман
5
Данк
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Гросс
7
Мач
19
Троссард
11
Мопе
4-3-1-2
23
Ареоля
2
Тете
2
Андерсен
4
Адарабиойо
34
Эйна
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
6
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
10
Мак Аллистер
24
Проппер
24
Проппер
10
Мак Аллистер
2
Тете
23
Брайан
23
Брайан
2
Тете
6
Рид
99
Лемина
99
Лемина
6
Рид
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Брайтон
Фулхэм
7
Якуб Модер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
7
Якуб Модер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Брайтон - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Фулхэм
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+