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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Фулхэм
Брайтон - Фулхэм: обзор матча 29 октября 2023
Брайтон
29.10.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
26'
Э. Фергюсон
65'
Ж. Палинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Фулхэм
90'
+2
Замена
С. Лукич
️️️️
А. Ивоби
90'
Желтая карточка
Х. Уилсон
86'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Виллиан
78'
Желтая карточка
Р. Муньис
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Фергюсон
78'
73'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Замена
Й. Велтман
️️️️
С. Адингра
71'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
К. Балеба
71'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Дауд
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Палинья
Пас отдал
Х. Уилсон
Замена
А. Фати
️️️️
А. Лаллана
59'
58'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
58'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
58'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Рид
ГОЛ! 1:0!
Э. Фергюсон
Пас отдал
П. Гросс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
(К)
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-3-3-1
23
Стил
5
Данк
44
Игор
4
Уэбстер
81
Дауд
20
Балеба
13
Гросс
7
Адингра
10
Лаллана
22
Митома
11
Фергюсон
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
14
Рид
17
Ивоби
9
Хименес
7
Адингра
34
Велтман
34
Велтман
7
Адингра
81
Дауд
6
Гилмор
6
Гилмор
81
Дауд
20
Балеба
10
Буонанотте
10
Буонанотте
20
Балеба
10
Лаллана
31
Фати
31
Фати
10
Лаллана
11
Фергюсон
9
Педро
9
Педро
11
Фергюсон
17
Ивоби
23
Лукич
23
Лукич
17
Ивоби
10
Виллиан
10
Кэрни
10
Кэрни
10
Виллиан
6
Рид
8
Перейра
8
Перейра
6
Рид
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Брайтон
Фулхэм
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Брайтон - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Фалмер
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