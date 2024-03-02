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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Брайтон
Фулхэм - Брайтон: обзор матча 02 марта 2024
Фулхэм
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Брайтон
21'
Х. Уилсон
32'
Р. Муньис
90+1'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Брайтон
ГОЛ! 3:0!
А. Траоре
Пас отдал
Б. Рид
90'
+1
Желтая карточка
Б. Рид
89'
Замена
Б. Рид
️️️️
С. Лукич
88'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Уилсон
84'
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Муньис
84'
78'
Замена
Я. Модер
️️️️
К. Балеба
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
69'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Ивоби
69'
59'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Л. Данк
59'
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Лаллана
57'
Желтая карточка
П. Эступиньян
46'
Замена
С. Адингра
️️️️
Т. Лэмпти
46'
Замена
А. Фати
️️️️
Х. Энкисо
ГОЛ! 2:0!
Р. Муньис
Пас отдал
Х. Уилсон
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Р. Муньис
21'
8'
Желтая карточка
К. Балеба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Харрисон Рид
(К)
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
24
Адама Траоре
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
4
Валентин Барко
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
4
Адарабиойо
21
Кастань
6
Рид
23
Лукич
17
Ивоби
8
Перейра
10
Уилсон
9
Муньис
3-2-1-2-1
23
Стил
34
Велтман
4
Уэбстер
6
ван Хеке
48
Лэмпти
2
Эступиньян
20
Балеба
10
Энкисо
10
Лаллана
11
Фергюсон
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
23
Лукич
14
Рид
14
Рид
23
Лукич
17
Ивоби
10
Виллиан
10
Виллиан
17
Ивоби
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Муньис
27
Броя
27
Броя
9
Муньис
10
Лаллана
13
Гросс
13
Гросс
10
Лаллана
20
Балеба
7
Модер
7
Модер
20
Балеба
5
Данк
10
Буонанотте
10
Буонанотте
5
Данк
10
Энкисо
31
Фати
31
Фати
10
Энкисо
48
Лэмпти
7
Адингра
7
Адингра
48
Лэмпти
Остались в запасе
Фулхэм
Брайтон
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Валентин Барко
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Валентин Барко
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Фулхэм - Брайтон
1
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
10
Офсайды
2
4
Количество передач
296
724
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.17
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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