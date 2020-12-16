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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Брайтон
Фулхэм - Брайтон: обзор матча 16 декабря 2020
Фулхэм
16.12.2020, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Брайтон
86'
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Лаллана
79'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Л. Троссард
79'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Т. Лэмпти
Замена
А. Митрович
️️️️
Р. Лофтус-Чик
77'
Желтая карточка
Э. Робинсон
76'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Рид
62'
Замена
А. Камара
️️️️
Б. Рид
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
2
Андерсен
4
Адарабиойо
33
Робинсон
34
Эйна
99
Ангисса
6
Рид
20
Лофтус-Чик
14
Рид
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
4-2-2-2
97
Санчес
4
Уэбстер
48
Лэмпти
4
Уайт
5
Данк
28
Биссума
7
Альсате
7
Мач
10
Лаллана
18
Уэлбек
19
Троссард
6
Рид
99
Лемина
99
Лемина
6
Рид
20
Лофтус-Чик
9
Митрович
9
Митрович
20
Лофтус-Чик
14
Рид
33
Камара
33
Камара
14
Рид
48
Лэмпти
34
Велтман
34
Велтман
48
Лэмпти
10
Лаллана
13
Гросс
13
Гросс
10
Лаллана
19
Троссард
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
19
Троссард
Остались в запасе
Фулхэм
Брайтон
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Фулхэм - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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