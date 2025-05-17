18 мая на стадионе «Эннио Тардини» в Парме состоится встреча 37-го тура Серии А, где местная «Парма» сразится с лидером чемпионата – «Наполи». Хозяева борются за сохранение прописки в элите, в то время как неаполитанцы уверенно лидируют и подходят к финишу сезона без поражений в последних 10 турах. Несмотря на разницу в классе и турнирном положении, мотивация у обеих команд остаeтся высокой.
«Парма»
Клуб находится на 16-й позиции с 32 очками после 36 туров. Отрыв от зоны вылета минимален, а последние результаты внушают тревогу: три матча без побед, включая поражения от «Комо» (0:1) и «Эмполи» (1:2). В 5 последних турах «Парма» забила лишь 4 мяча и пропустила 5, что говорит о слабом балансе между линиями.
Атаку тянет Анж-Йоан Бонни (6 голов), но без поддержки со стороны полузащиты он часто оказывается отрезан от партнeров. Команда умеет обороняться, но теряет очки из-за низкой результативности. Домашний фактор помогает лишь частично – с лидерами чемпионата «Парма» чаще всего играет вторым номером.
«Наполи»
«Наполи» уверенно лидирует в Серии А с 78 очками и демонстрирует стабильность на всех участках поля. Команда не проигрывает в 10 матчах подряд, забивает в каждой из последних семи встреч и играет в сбалансованный футбол. В предыдущем туре неаполитанцы сыграли вничью с «Дженоа» (2:2), но до этого выиграли четыре игры подряд с общим счeтом 7:0.
Лидером атаки остаeтся Ромелу Лукаку – 13 голов в 36 матчах. При этом команда почти не допускает ошибок в обороне – только два пропущенных мяча за 5 последних игр. «Наполи» играет уверенно в позиционной атаке, а также способен вскрывать насыщенную оборону за счeт скорости на флангах.
Факты о командах:
«Парма»
- 3 матча без побед
- 4 забитых и 5 пропущенных мячей за 5 туров
- В среднем 0.8 гола за игру
- 32 очка, 16-е место
- Анж-Йоан Бонни – 6 голов
«Наполи»
- Не проигрывает 10 матчей подряд
- 9 голов за 5 последних игр
- Пропущено только 2 мяча за 5 туров
- В среднем 1.8 гола за матч
- 78 очков, 1-е место
Прогноз на матч «Парма» – «Наполи»
«Парма» играет осторожно, но неэффективно в атаке. Против команды, лидирующей в чемпионате и обладающей одним из самых надeжных защитных блоков, сделать результат будет крайне сложно. «Наполи» умеет добиваться нужного счeта без лишнего риска и способен спокойно контролировать ход встречи. Исходя из формы, качества состава и мотивации, гости выглядят фаворитами.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Наполи».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Наполи» – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 1.95
- Тотал матча меньше 3.0 – коэффициент 1.78
- Точный счeт 0:2 в пользу «Наполи» – коэффициент 6.90