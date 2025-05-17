18 мая на стадионе «Эннио Тардини» в Парме состоится встреча 37-го тура Серии А, где местная «Парма» сразится с лидером чемпионата – «Наполи». Хозяева борются за сохранение прописки в элите, в то время как неаполитанцы уверенно лидируют и подходят к финишу сезона без поражений в последних 10 турах. Несмотря на разницу в классе и турнирном положении, мотивация у обеих команд остаeтся высокой.

«Парма»

Клуб находится на 16-й позиции с 32 очками после 36 туров. Отрыв от зоны вылета минимален, а последние результаты внушают тревогу: три матча без побед, включая поражения от «Комо» (0:1) и «Эмполи» (1:2). В 5 последних турах «Парма» забила лишь 4 мяча и пропустила 5, что говорит о слабом балансе между линиями.

Атаку тянет Анж-Йоан Бонни (6 голов), но без поддержки со стороны полузащиты он часто оказывается отрезан от партнeров. Команда умеет обороняться, но теряет очки из-за низкой результативности. Домашний фактор помогает лишь частично – с лидерами чемпионата «Парма» чаще всего играет вторым номером.

«Наполи»

«Наполи» уверенно лидирует в Серии А с 78 очками и демонстрирует стабильность на всех участках поля. Команда не проигрывает в 10 матчах подряд, забивает в каждой из последних семи встреч и играет в сбалансованный футбол. В предыдущем туре неаполитанцы сыграли вничью с «Дженоа» (2:2), но до этого выиграли четыре игры подряд с общим счeтом 7:0.

Лидером атаки остаeтся Ромелу Лукаку – 13 голов в 36 матчах. При этом команда почти не допускает ошибок в обороне – только два пропущенных мяча за 5 последних игр. «Наполи» играет уверенно в позиционной атаке, а также способен вскрывать насыщенную оборону за счeт скорости на флангах.

Факты о командах:

«Парма»

3 матча без побед

4 забитых и 5 пропущенных мячей за 5 туров

В среднем 0.8 гола за игру

32 очка, 16-е место

Анж-Йоан Бонни – 6 голов

«Наполи»

Не проигрывает 10 матчей подряд

9 голов за 5 последних игр

Пропущено только 2 мяча за 5 туров

В среднем 1.8 гола за матч

78 очков, 1-е место

Личные встречи 29% (6) 10% (2) 62% (13) 20 Забитых мячей 38 0.95 В среднем за матч 1.81 3:2 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 3 тур Наполи 2 : 1 Парма Италия. Серия А, 20 тур Наполи 2 : 0 Парма Италия. Серия А, 1 тур Парма 0 : 2 Наполи Италия. Серия А, 35 тур Парма 2 : 1 Наполи Италия. Серия А, 16 тур Наполи 1 : 2 Парма Италия. Серия А, 25 тур Парма 0 : 4 Наполи Италия. Серия А, 6 тур Наполи 3 : 0 Парма Италия. Серия А, 35 тур Парма 2 : 2 Наполи Италия. Серия А, 16 тур Наполи 2 : 0 Парма Италия. Серия А, 32 тур Парма 1 : 0 Наполи Италия. Серия А, 13 тур Наполи 0 : 1 Парма Италия. Серия А, 22 тур Парма 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 3 тур Наполи 3 : 1 Парма Италия. Серия А, 26 тур Парма 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 7 тур Наполи 1 : 2 Парма Италия. Серия А, 29 тур Парма 1 : 3 Наполи Италия. Серия А, 10 тур Наполи 2 : 0 Парма Италия. Серия А, 33 тур Наполи 2 : 3 Парма Италия. Серия А, 14 тур Парма 1 : 1 Наполи Италия. Серия А, 34 тур Парма 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 15 тур Наполи 1 : 0 Парма

Прогноз на матч «Парма» – «Наполи»

«Парма» играет осторожно, но неэффективно в атаке. Против команды, лидирующей в чемпионате и обладающей одним из самых надeжных защитных блоков, сделать результат будет крайне сложно. «Наполи» умеет добиваться нужного счeта без лишнего риска и способен спокойно контролировать ход встречи. Исходя из формы, качества состава и мотивации, гости выглядят фаворитами.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Наполи».

Рекомендованные ставки: