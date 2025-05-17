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Прогноз на точный счет матча «Парма» – «Наполи»: Серия А, 18 мая 2025

17 мая 2025 12:09
Парма - Наполи
18 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
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6.90
Точный счёт 0:2 в пользу «Наполи»
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18 мая на стадионе «Эннио Тардини» в Парме состоится встреча 37-го тура Серии А, где местная «Парма» сразится с лидером чемпионата – «Наполи». Хозяева борются за сохранение прописки в элите, в то время как неаполитанцы уверенно лидируют и подходят к финишу сезона без поражений в последних 10 турах. Несмотря на разницу в классе и турнирном положении, мотивация у обеих команд остаeтся высокой.

«Парма»

Клуб находится на 16-й позиции с 32 очками после 36 туров. Отрыв от зоны вылета минимален, а последние результаты внушают тревогу: три матча без побед, включая поражения от «Комо» (0:1) и «Эмполи» (1:2). В 5 последних турах «Парма» забила лишь 4 мяча и пропустила 5, что говорит о слабом балансе между линиями.

Атаку тянет Анж-Йоан Бонни (6 голов), но без поддержки со стороны полузащиты он часто оказывается отрезан от партнeров. Команда умеет обороняться, но теряет очки из-за низкой результативности. Домашний фактор помогает лишь частично – с лидерами чемпионата «Парма» чаще всего играет вторым номером.

«Наполи»

«Наполи» уверенно лидирует в Серии А с 78 очками и демонстрирует стабильность на всех участках поля. Команда не проигрывает в 10 матчах подряд, забивает в каждой из последних семи встреч и играет в сбалансованный футбол. В предыдущем туре неаполитанцы сыграли вничью с «Дженоа» (2:2), но до этого выиграли четыре игры подряд с общим счeтом 7:0.

Лидером атаки остаeтся Ромелу Лукаку – 13 голов в 36 матчах. При этом команда почти не допускает ошибок в обороне – только два пропущенных мяча за 5 последних игр. «Наполи» играет уверенно в позиционной атаке, а также способен вскрывать насыщенную оборону за счeт скорости на флангах.

Факты о командах:

«Парма»

  • 3 матча без побед
  • 4 забитых и 5 пропущенных мячей за 5 туров
  • В среднем 0.8 гола за игру
  • 32 очка, 16-е место
  • Анж-Йоан Бонни – 6 голов

«Наполи»

  • Не проигрывает 10 матчей подряд
  • 9 голов за 5 последних игр
  • Пропущено только 2 мяча за 5 туров
  • В среднем 1.8 гола за матч
  • 78 очков, 1-е место

Личные встречи
29% (6)
10% (2)
62% (13)
20
Забитых мячей
38
0.95
В среднем за матч
1.81
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2 : 1
31.08.2024
Парма
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 0
31.01.2021
Парма
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 2
20.09.2020
Наполи
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 1
22.07.2020
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 2
14.12.2019
Парма
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
0 : 4
24.02.2019
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3 : 0
26.09.2018
Парма
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 2
10.05.2015
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 0
18.12.2014
Парма
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 0
06.04.2014
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0 : 1
23.11.2013
Парма
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1 : 2
27.01.2013
Наполи
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
3 : 1
16.09.2012
Парма
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1 : 2
04.03.2012
Наполи
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
1 : 2
15.10.2011
Парма
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 3
13.03.2011
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
07.11.2010
Парма
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
2 : 3
10.04.2010
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
29.11.2009
Наполи
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
1 : 2
20.04.2008
Наполи
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
1 : 0
09.12.2007
Парма
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Прогноз на матч «Парма» – «Наполи»

«Парма» играет осторожно, но неэффективно в атаке. Против команды, лидирующей в чемпионате и обладающей одним из самых надeжных защитных блоков, сделать результат будет крайне сложно. «Наполи» умеет добиваться нужного счeта без лишнего риска и способен спокойно контролировать ход встречи. Исходя из формы, качества состава и мотивации, гости выглядят фаворитами.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Наполи».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Наполи» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Тотал матча меньше 3.0 – коэффициент 1.78
  • Точный счeт 0:2 в пользу «Наполи» – коэффициент 6.90

6.90
Точный счёт 0:2 в пользу «Наполи»
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Наполи Парма
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